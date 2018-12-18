Мамаев заявил о возмещении ущерба водителю

https://news.ru/storage/news/6d0cf903d01f7c661a330b70432d1bd0/a4de36fb-138a-49bf-a6ea-5e7c85376068_850.jpg Dmitry Golubovich/Global Look Press

Павел Мамаев

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев заявил, что компенсировал ущерб избитому водителю Виталию Соловчуку. Футболист также попросил Мосгорсуд отпустить его к семье на Новый год.

Спортсмен уточнил, что следствие уже закончено, получены все результаты экспертиз и допросов свидетелей, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

«Я возместил ущерб Соловчуку в размере 500 тысяч рублей. Прошу отпустить меня встретить Новый год с семьёй», — сказал Мамаев.

Компанию игроку «Краснодара» составляют нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и тренер Александр Протасовицкий.

Фигуранты частично признали вину в хулиганстве. Они заявили, что в их действиях не было преступного сговора.

Ранее News.ru писал, что медики опасаются за здоровье футболиста «Зенита» Александра Кокорина, так как игрок не может закончить лечение травмированного колена. По словам специалистов, отсутствие возможности правильного восстановления может привести к ухудшению состояния здоровья и завершению спортивной карьеры.