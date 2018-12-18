Врач обеспокоен восстановлением Кокорина после травмы

Медики опасаются за здоровье футболиста «Зенита» Александра Кокорина, так как игрок не может закончить лечение травмированного колена, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.
«Курс лечения не был закончен, Кокорин выходил в общую группу, и период реабилитации не был закончен <...> Необходим комплексный подход к реабилитации травмированного колена», - говорится в ответе доктора «Зенита», который огласили в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на продление ареста футболисту.
По словам медика, отсутствие возможности правильного восстановления может привести к ухудшению состояния здоровья и завершению спортивной карьеры.
Компанию игроку «Зенита» составляют брат Кокорина Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и тренер Александр Протасовицкий.
Фигуранты частично признали вину в хулиганстве. Футболисты заявили, что в их действиях не было преступного сговора.