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Врач обеспокоен восстановлением Кокорина после травмы

Dmitry Golubovich/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Медики опасаются за здоровье футболиста «Зенита» Александра Кокорина, так как игрок не может закончить лечение травмированного колена, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

«Курс лечения не был закончен, Кокорин выходил в общую группу, и период реабилитации не был закончен <...> Необходим комплексный подход к реабилитации травмированного колена», - говорится в ответе доктора «Зенита», который огласили в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на продление ареста футболисту. 

По словам медика, отсутствие возможности правильного восстановления может привести к ухудшению состояния здоровья и завершению спортивной карьеры.

Компанию игроку «Зенита» составляют брат Кокорина Кирилл, полузащитник  «Краснодара» Павел Мамаев и тренер Александр Протасовицкий.

Фигуранты частично признали вину в хулиганстве. Футболисты заявили, что в их действиях не было преступного сговора.


#судебноезаседание #врач #АлександрКокорин #мосгорсуд
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