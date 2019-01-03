Кельми завещал жильё жене и сыну

https://news.ru/storage/news/4cdbb5b39e9c0bceb360b140d19215e1/03c9dadb-6a47-4c3c-977f-14c5b76b55c7_850.jpg Alexander Wilf/Russian Look/Global Look Press

Российский музыкант Крис Кельми, ушедший из жизни в возрасте 63 лет, составил завещание. Он сделал это незадолго до смерти.

Кельми завещал коттедж и три квартиры, стоимость которых составляет около 100 млн рублей, бывшей жене и сыну Кристину, отмечает издание Starhit.

В публикации отмечалось, что певец при необходимости использовал для передвижений ходунки, с помощью которых он поднимался по крутой лестнице своего подмосковного дома. В декабре журналисты отметили, что ноги Кельми «заметно отекли, а движения скованны».

Как писал ранее News.ru, причиной смерти Кельми, по предварительным данным, стала остановка сердца. Певец умер 1 января в собственном доме.