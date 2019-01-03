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Кельми завещал жильё жене и сыну

Alexander Wilf/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Российский музыкант Крис Кельми, ушедший из жизни в возрасте 63 лет, составил завещание. Он сделал это незадолго до смерти.

Кельми завещал коттедж и три квартиры, стоимость которых составляет около 100 млн рублей, бывшей жене и сыну Кристину, отмечает издание Starhit.

В публикации отмечалось, что певец при необходимости использовал для передвижений ходунки, с помощью которых он поднимался по крутой лестнице своего подмосковного дома. В декабре журналисты отметили, что ноги Кельми «заметно отекли, а движения скованны».

Как писал ранее News.ru, причиной смерти Кельми, по предварительным данным, стала остановка сердца. Певец умер 1 января в собственном доме.


#завещание #Кельми
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