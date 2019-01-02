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Певец Крис Кельми умер в Подмосковье

Крис Кельми Evguenii Matveev/Global Look Press

Крис Кельми

шоу-бизнес [ версия для печати ]

1 января в собственном доме в Московской области скончался музыкант Крис Кельми. Врачи не смогли спасти жизнь исполнителя.

Медики нашли артиста, когда он уже был без сознания, сообщает StarHit. Ему было 63 года.

Факт смерти подтвердили РИА Новостям в Наро-Фоминском морге. Причина произошедшего пока неизвестна, её определит экспертиза.

В последнее время певец оставался в собственном доме и никуда не выходил оттуда.

Крис Кельми участвовал в музыкальной группе «Автограф» и создал «Високосное лето» и «Рок-Ателье». Самые популярные его песни — «Замыкая круг», «Ночное рандеву» и другие.

Ранее News.ru писал, что певец Шура поделился воспоминаниями об ушедшем Евгении Осине. Исполнитель призвал не жалеть о смерти коллеги, так как он был алкоголиком.


#смерть #ПОДМОСКОВЬЕ #певец
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