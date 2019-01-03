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Телеканал назвал причину смерти Криса Кельми

Evguenii Matveev/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Причиной смерти музыканта Криса Кельми, по предварительным данным, стала остановка сердца. Более точная информация выяснится после проведения экспертизы.

Кельми регулярно жаловался на боли в сердце, а также страдал от цирроза печени, сообщает телеканал РЕН.

Музыкант стал часто обращаться к медикам около месяца назад. Со ссылкой на окружение певца и композитора телеканал отмечает, что Кельми давно злоупотреблял алкоголем и якобы не отказывался от вредной привычки, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем.

Как писал News.ru, певец скончался 1 января в собственном доме в Московской области в возрасте 63 лет. Осмотр показал, что смерть Кельми наступила по естественным причинам.


#смерть #Кельми
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