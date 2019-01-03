Телеканал назвал причину смерти Криса Кельми

https://news.ru/storage/news/6163bb87730178a37b387479681cfe50/dc55d41b-6672-4683-b6e9-09f1061feb12_850.jpg Evguenii Matveev/Global Look Press

Причиной смерти музыканта Криса Кельми, по предварительным данным, стала остановка сердца. Более точная информация выяснится после проведения экспертизы.

Кельми регулярно жаловался на боли в сердце, а также страдал от цирроза печени, сообщает телеканал РЕН.

Музыкант стал часто обращаться к медикам около месяца назад. Со ссылкой на окружение певца и композитора телеканал отмечает, что Кельми давно злоупотреблял алкоголем и якобы не отказывался от вредной привычки, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем.

Как писал News.ru, певец скончался 1 января в собственном доме в Московской области в возрасте 63 лет. Осмотр показал, что смерть Кельми наступила по естественным причинам.