Жительница острова Ванкувер Ди Галлант избежала нападения кугуара, включив песню Metallica Don’t Tread on Me. Женщина решила, что «это самая шумная вещь в телефоне», которая сможет напугать пуму, рассказала она изданию Kelowna Now. Как объяснила News.ru специалист Всемирного фонда дикой природы Наталья Дронова, животное действительно могло испугаться нехарактерных для него звуков.

Человек должен, не поворачиваясь спиной к животному, отходить назад. Животное может быть с детёнышами, искать добычу, поэтому вперёд к нему идти не нужно. Следует уходить лицом к животному и, если есть какие-то предметы, поднять их над головой. Как правило, животные реагируют на размер. Если есть палка — стоит поднять куртку на палке, — порекомендовала эксперт.

По её словам, имеет смысл пошуршать пакетами, постучать ложкой по котелку или металлом об металл, то есть создать звуки, не встречающиеся в природе.

Голоса зверь может и не испугаться, а вот та же музыка вполне может возыметь действие, — говорит Наталья.

Однако всё же лучше просто уйти своим ходом, чтобы не вызвать агрессию животного, резюмировала Дронова.