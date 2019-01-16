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Губернатор пообещал уральцам добавить по два яйца

Sergey Kovalev/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев негативно отнёсся к девяткам яиц, которые появились в продаже в российских магазинах вместо более привычных упаковок десятками. Глава региона пообещал не допустить изменения типа фасовки в розничной сети.

Более того, он пообещал увеличить количество яиц для всех местных жителей.

«На Урале упаковка будет всегда 10 яиц. Нет, я сейчас дам поручение, на Урале упаковка будет не менее 12 яиц. Даже не сомневайтесь в этом», — цитирует РИА Новости заявление Куйвашева на пресс-конференции.

Политик также отметил, что власти следят за ценообразованием. Он признал, что инфляция и подорожание топлива неизбежно влекут и изменение стоимости продуктов, однако заверил, что необоснованного повышения цен не будет.

Ранее, как сообщал News.ru, общественность обратила внимание на девятки яиц в российских магазинах. Представители предприятия-производителя при этом отметили, что в продаже такая фасовка находится уже давно и реализуется наравне с более привычными форматами — упаковками по 6, 10 или 30 яиц.

Тем не менее в Госдуме заговорили об идее ввести единый стандарт фасовки продуктов. Применительно к яйцам — только десятками.

Согласно данным Росстата, в 2018 году куриные яйца подорожали на 25,9%.


#цены #продукты #Свердловскаяобласть #ЕвгенийКуйвашев #яйца
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