USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.56 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C17:16
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Главной ценностью в развитии Норильска назвали человека

Denis Kogevnikov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

В Норильске представлена Стратегия развития на ближайшие годы. Документ получил положительную оценку Московского института экономики города и правительства Красноярского края.

Программа рассчитана до 2030 года. Ставка в ней сделана на человека как на главную ценность современного общества. Для достижения стратегической цели, по мнению властей, необходимо развитие социальной инфраструктуры и человеческого капитала, формирование современной городской среды, обеспечение устойчивого экономического роста путём внедрения инновационных технологий.

«Норильск способен стать консолидирующим и координирующим центром Арктики и может рассматриваться как кадровый, технологический, сервисный центр, центр апробаций, внедрения и мониторинга новых решений и подходов», — цитирует «Таймырский Телеграф» замглавы города по экономике и финансам Ирину Перетятко.

Она также отметила, что Норильск должен рассматриваться как «место для полноценного и комфортного проживания квалифицированных кадров».

По итогам публичных слушаний, которые состоялись в мэрии, Стратегия социально-экономического развития Норильска до 2030 года была одобрена. Далее документ должны утвердить депутаты Норильского городского совета.

Ранее, как сообщал News.ru, жильё в городе прибавило в стоимости 25−30%: средняя цена квартиры с ремонтом и техникой увеличилась с 1,3 млн до 1,58 млн рублей. Таким образом, норильский рынок недвижимости пока идёт вразрез с прогнозами экспертов, которые говорят о тенденции к снижению стоимости квадратных метров в регионах России.


#развитие #сибирь #норильск
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
культура 11:59, 7 декабря 2018
Культуру Норильска объединит казахский «Ынтымак»
общество 16:59, 5 декабря 2018
Аэропорт Норильска получит имя исследователя Северной Земли
происшествия 17:20, 22 ноября 2018
Унесённый ветром: в Норильске на прогулке пёс улетел в пургу
Лента новостей
наука 17:15
Астрономы нашли самую далекую планету в Солнечной системе
спорт 17:14
Моуринью уехал с базы «МЮ»
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающий мотив в приговорах
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался заслуженным артистом РФ
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
Другие новости
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающий мотив в приговорах
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top