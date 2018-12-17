Главной ценностью в развитии Норильска назвали человека

https://news.ru/storage/news/fff023a38d2f32ce3dd9e07e05d209c7/c51bc844-d28d-4934-a277-f52129ffabf5_850.jpg Denis Kogevnikov/Global Look Press

В Норильске представлена Стратегия развития на ближайшие годы. Документ получил положительную оценку Московского института экономики города и правительства Красноярского края.

Программа рассчитана до 2030 года. Ставка в ней сделана на человека как на главную ценность современного общества. Для достижения стратегической цели, по мнению властей, необходимо развитие социальной инфраструктуры и человеческого капитала, формирование современной городской среды, обеспечение устойчивого экономического роста путём внедрения инновационных технологий.

«Норильск способен стать консолидирующим и координирующим центром Арктики и может рассматриваться как кадровый, технологический, сервисный центр, центр апробаций, внедрения и мониторинга новых решений и подходов», — цитирует «Таймырский Телеграф» замглавы города по экономике и финансам Ирину Перетятко.

Она также отметила, что Норильск должен рассматриваться как «место для полноценного и комфортного проживания квалифицированных кадров».

По итогам публичных слушаний, которые состоялись в мэрии, Стратегия социально-экономического развития Норильска до 2030 года была одобрена. Далее документ должны утвердить депутаты Норильского городского совета.

Ранее, как сообщал News.ru, жильё в городе прибавило в стоимости 25−30%: средняя цена квартиры с ремонтом и техникой увеличилась с 1,3 млн до 1,58 млн рублей. Таким образом, норильский рынок недвижимости пока идёт вразрез с прогнозами экспертов, которые говорят о тенденции к снижению стоимости квадратных метров в регионах России.