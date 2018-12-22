Гигантскую ёлку из машин соорудили в Самаре

Самарские водители выстроили из своих автомобилей новогоднюю ёлку и слово «Самара». К акции присоединились как участники автоклубов и сообществ, так и целые семьи с детьми.
Для сооружения праздничного дерева понадобилось более 100 автомобилей, рассказали организаторы акции. Всего в составлении композиции были задействованы 170 автомобилей, 10 из которых — патрульные автомобили ГИБДД.
Подобные флешмобы проходят в городе не в первый раз. Например, в 2017 году самарцы выстроили из машин надпись «Руки Вверх» — в честь невероятно популярной в нулевые годы группы.
Ранее News.ru писал, что тысячи людей, облачённых в костюмы Дедов Морозов, пробежали два километра в Санкт-Петербурге. Акция проводится в России уже в третий раз. В этом году старт ей дал главный волшебник страны из Великого Устюга.