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Эмир Катара принёс соболезнования Путину

Тамим бен Хамад Аль Тани Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Тамим бен Хамад Аль Тани

общество [ версия для печати ]

Тамим бен Хамад Аль Тани, эмир Катара, отправил президенту России телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в магнитогорской трагедии. Он пожелал пострадавшим во время обрушения подъезда жилого дома скорейшего выздоровления.

Заместитель эмира Абдалла бен Хамад Аль Тани также принёс Владимиру Путину свои соболезнования, сообщает QNA.

Премьер-министр восточной страны выразил слова поддержки в телеграмме, которую отправил председателю российского правительства Дмитрию Медведеву.

Слова поддержки родственникам жертв взрыва бытового газа и пострадавшим в результате ЧП передали также главы КиргизииМолдавии и Узбекистана.

Ранее News.ru сообщал о работе пункта выдачи гуманитарной помощи рядом с повреждённым домом по проспекту Карла Маркса. Пострадавшие обращаются за бесплатным обедом, одеждой, выплатами. Вместе с добровольцами в школе № 14 работают священнослужители.


#Катар #магнитогорск #обрушение
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