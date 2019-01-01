Эмир Катара принёс соболезнования Путину

Тамим бен Хамад Аль Тани, эмир Катара, отправил президенту России телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в магнитогорской трагедии. Он пожелал пострадавшим во время обрушения подъезда жилого дома скорейшего выздоровления.
Заместитель эмира Абдалла бен Хамад Аль Тани также принёс Владимиру Путину свои соболезнования, сообщает QNA.
Премьер-министр восточной страны выразил слова поддержки в телеграмме, которую отправил председателю российского правительства Дмитрию Медведеву.
Слова поддержки родственникам жертв взрыва бытового газа и пострадавшим в результате ЧП передали также главы Киргизии, Молдавии и Узбекистана.
Ранее News.ru сообщал о работе пункта выдачи гуманитарной помощи рядом с повреждённым домом по проспекту Карла Маркса. Пострадавшие обращаются за бесплатным обедом, одеждой, выплатами. Вместе с добровольцами в школе № 14 работают священнослужители.