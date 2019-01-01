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Пункт выдачи гуманитарной помощи заработал в Магнитогорске

Первый Республиканский Телеканал/vk.com

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Пункт выдачи гуманитарной помощи развёрнут рядом с разрушенным зданием по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске. Необходимые вещи успели получить десятки пострадавших.

Жители повреждённого взрывом газа дома № 164 обращаются за бесплатным обедом, одеждой, выплатами. Вместе с добровольцами в школе № 14 работают священнослужители.

В штабе экстренных служб постоянно находится глава Челябинской области Борис Дубровский, пишет «Интерфакс-Урал».

Часть владельцев квартир в уцелевших подъездах остаются в своих жилищах. Электроснабжение восстановили. Газа пока нет.

Ранее News.ru сообщал о восьмом погибшем в результате ЧП в Магнитогорске. Тело пока не могут извлечь из-под завалов.


#урал #магнитогорск #челябинскаяобласть
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