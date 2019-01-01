Пункт выдачи гуманитарной помощи заработал в Магнитогорске

Пункт выдачи гуманитарной помощи развёрнут рядом с разрушенным зданием по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске. Необходимые вещи успели получить десятки пострадавших.
Жители повреждённого взрывом газа дома № 164 обращаются за бесплатным обедом, одеждой, выплатами. Вместе с добровольцами в школе № 14 работают священнослужители.
В штабе экстренных служб постоянно находится глава Челябинской области Борис Дубровский, пишет «Интерфакс-Урал».
Часть владельцев квартир в уцелевших подъездах остаются в своих жилищах. Электроснабжение восстановили. Газа пока нет.
Ранее News.ru сообщал о восьмом погибшем в результате ЧП в Магнитогорске. Тело пока не могут извлечь из-под завалов.