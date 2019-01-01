Глава Киргизии сочувствует жителям Магнитогорска

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков скорбит вместе с жителями Челябинской области в связи с трагедией в Магнитогорске.

«Прошу Вас передать искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Разделяем горечь невосполнимой утраты», — цитирует политика ТАСС.

Слова поддержки родственникам жертв взрыва бытового газа и пострадавшим в результате ЧП передали также главы Молдавии и Узбекистана.

Ранее News.ru сообщал о работе пункта выдачи гуманитарной помощи рядом с повреждённым домом по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске. Пострадавшие обращаются за бесплатным обедом, одеждой, выплатами. Вместе с добровольцами в школе № 14 работают священнослужители.