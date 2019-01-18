Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина перенесла сердечный приступ. Состояние артистки постепенно стабилизируется, сообщила представитель солистки Мария Кохель.
Приступ продолжался 16 часов. Медики до сих пор пытаются снять болевой синдром, говорится в официальной группе «Известий» в социальной сети «ВКонтакте».
«Угрозы жизни нет», — заявила Кохель.
Накануне исполнительница получила травмы на горнолыжном курорте во Франции. Она заверила поклонников, что с ней всё хорошо.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
доброе утро страна! год на исходе. интересный получился год. сложный рваный счастливый и без сомнения завершивший ещё один этап моей жизни и жизни моего коллектива. вчера мы сыграли 13 снайперский квартирник и я наконец получила то чего не было на этих встречах до - безусловное счастье и гармонию происходящего. спасибо всем вам кто дышал со мной весь этот год. спасибо всем вам кто действительно любит мои песни и предан им. спасибо вам - отдающим мне своё время и энергию. я все восполню. все отдам сполна. до встречи на сцене и в залах нашего огромного прекрасного мира. #дианаарбенина #arbenina #ночныеснайперы #thenightsnipers #юбилейныйгод #25летвцель #квартирникраскаленные #романтикрокнролла #клубдума @belkarich13
Ранее News.ru сообщал о баснословных ценах на концерт Аллы Пугачёвой. Спекулянты пытаются нажиться на слухах о проблемах со здоровьем Примадонны. Информацию о болезни супруги опроверг Максим Галкин.