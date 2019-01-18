https://news.ru/storage/news/3ae2ab93e4c58a09e1d0801cefb1f39d/8868d25f-676b-4215-8a61-494a82984762_850.jpg Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина перенесла сердечный приступ. Состояние артистки постепенно стабилизируется, сообщила представитель солистки Мария Кохель.

Приступ продолжался 16 часов. Медики до сих пор пытаются снять болевой синдром, говорится в официальной группе «Известий» в социальной сети «ВКонтакте».

«Угрозы жизни нет», — заявила Кохель.

Накануне исполнительница получила травмы на горнолыжном курорте во Франции. Она заверила поклонников, что с ней всё хорошо.

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