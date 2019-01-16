Билеты на концерт Пугачёвой подорожали на сотни тысяч

https://news.ru/storage/news/c28ea06d7b79ee70794f19c95323d2f3/50981e4a-9317-4a53-abfa-1c701355d627_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Алла Пугачёва

Спекулянты продают билеты на апрельский концерт Аллы Пугачёвой за 375 тысяч рублей. Цены выросли на фоне слухов о болезни Примадонны, которые, впрочем, уже опроверг супруг певицы Максим Галкин.

Реальная стоимость билетов на шоу в Кремле составляла 100 тысяч рублей. Однако их раскупили уже в первые сутки продаж, а потому не самым расторопным поклонникам творчества Аллы Борисовны приходится обращаться к перекупщикам.

Настолько завышенная цена может быть связана с сообщениями в СМИ якобы о том, что у артистки случился приступ во время съёмок на Первом канале. Несмотря на то, что информацию опровергли её близкие, спекулянтам эта новость оказалась на руку.

В то же время концертный директор певицы Елена Чупракова отметила, что спекулянты «во все времена занимались подобными вещами».

«Действительно, на концерте ожидается аншлаг, раскуплены все билеты. Но поклонникам Аллы Борисовны не о чем волноваться, слухи о её самочувствии — это только слухи», — цитирует менеджера URA.RU.

Грядущее выступление исполнительницы станет первым сольным концертом за последние 10 лет. Девять лет назад артистка заявила об уходе со сцены. Пугачёва сетовала, что голос давно не тот, а здоровье всё чаще подводит, но 70 лет бывает лишь раз в жизни, писал News.ru.