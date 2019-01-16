USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,290 $   Brent60.04 $ Bitcoin3,632.50 $
МОСКВА-7°C17:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. шоу-бизнес

Билеты на концерт Пугачёвой подорожали на сотни тысяч

Алла Пугачёва Сергей Лантюхов/News.ru

Алла Пугачёва

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Спекулянты продают билеты на апрельский концерт Аллы Пугачёвой за 375 тысяч рублей. Цены выросли на фоне слухов о болезни Примадонны, которые, впрочем, уже опроверг супруг певицы Максим Галкин.

Реальная стоимость билетов на шоу в Кремле составляла 100 тысяч рублей. Однако их раскупили уже в первые сутки продаж, а потому не самым расторопным поклонникам творчества Аллы Борисовны приходится обращаться к перекупщикам.

Настолько завышенная цена может быть связана с сообщениями в СМИ якобы о том, что у артистки случился приступ во время съёмок на Первом канале. Несмотря на то, что информацию опровергли её близкие, спекулянтам эта новость оказалась на руку. 

В то же время концертный директор певицы Елена Чупракова отметила, что спекулянты «во все времена занимались подобными вещами».

«Действительно, на концерте ожидается аншлаг, раскуплены все билеты. Но поклонникам Аллы Борисовны не о чем волноваться, слухи о её самочувствии — это только слухи», — цитирует менеджера URA.RU.

Грядущее выступление исполнительницы станет первым сольным концертом за последние 10 лет. Девять лет назад артистка заявила об уходе со сцены. Пугачёва сетовала, что голос давно не тот, а здоровье всё чаще подводит, но 70 лет бывает лишь раз в жизни, писал News.ru.


#цены #аллапугачева
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
Примадонна выбрала будничный образ
шоу-бизнес 15:10, 26 декабря 2018
Пугачёва пришла к Киркорову без Галкина
Примадонна выбрала будничный образ
шоу-бизнес 19:22, 19 декабря 2018
Разин: Пугачёва начинала на танцплощадке в парке
Певица выбрала смелый образ
шоу-бизнес 13:28, 19 сентября 2018
Пугачёва пришла на детский праздник в леопардовом костюме
Певица выбрала смелый образ
Лента новостей
политика 16:59
Путин рассказал, чего ждёт от российского правительства
общество 16:57
Житель Белгорода поймал выпавшего из окна ребёнка
экономика 16:53
«Аэрофлот» попросил у Минтранса дополнительные субсидии
экономика 16:49
Путин поручил Минфину и ЦБ следить за инфляцией
спорт 16:46
Шарапова выиграла второй матч на Australian Open
Другие новости
шоу-бизнес 14:21
Мать Брэда Питта обвинила Анджелину Джоли во лжи
шоу-бизнес 22:19
Андрей Малахов проиграл медиадуэль Дмитрию Борисову
шоу-бизнес 20:46
Звезда «Ранеток» слепнет из-за редкой мутации
шоу-бизнес 18:44
Певицу Ханну искусали акулы
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top