Травмированная Арбенина вышла на связь из больницы

Диана Арбенина получила травмы на горнолыжном курорте. Исполнительница заверила поклонников, что с ней всё хорошо.
Арбенина проводит зимние каникулы во Франции, где катается на горных лыжах. Отпуск пришлось прервать — певицу доставили в одну из местных больниц. По словам Дианы Арбениной, французские врачи оказали ей необходимую помощь, и здоровью ничего не угрожает. Арбенина не уточняет характер травм.
«Вы не пугайтесь, со мной всё в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах», — рассказала подписчикам Арбенина на странице в соцсетях.
Арбенина традиционно проводит зимние каникулы на горнолыжном курорте. До Нового года певица вместе с двумя детьми успела отдохнуть в Мексике.