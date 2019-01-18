Травмированная Арбенина вышла на связь из больницы

https://news.ru/storage/news/d4780853a9cfb9bb920a29c1da4d852c/b331259e-f7bf-45a8-ac9b-a100df078e39_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look PressKomsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певицу экстренно госпитализировали

Диана Арбенина получила травмы на горнолыжном курорте. Исполнительница заверила поклонников, что с ней всё хорошо.

Арбенина проводит зимние каникулы во Франции, где катается на горных лыжах. Отпуск пришлось прервать — певицу доставили в одну из местных больниц. По словам Дианы Арбениной, французские врачи оказали ей необходимую помощь, и здоровью ничего не угрожает. Арбенина не уточняет характер травм.

«Вы не пугайтесь, со мной всё в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах», — рассказала подписчикам Арбенина на странице в соцсетях.

Арбенина традиционно проводит зимние каникулы на горнолыжном курорте. До Нового года певица вместе с двумя детьми успела отдохнуть в Мексике.