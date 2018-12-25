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Британская журналистка назвала поезда РЖД волшебными

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Корреспондент британского журнала The Sunday Times Travel Magazine Кэти Гласс отправилась в большое путешествие по России.

Девушка решила преодолеть несколько тысяч километров через всю страну на поезде ОАО «Российские железные дороги». Кэти решила добраться из Москвы в Пекин.

Её путешествие началось 24 декабря, с тех пор она делится в режиме реального времени со своими подписчиками эмоциями от поездки. За первые сутки Кэти Гласс успела оценить российскую природу, поезда и попутчиков.

Особенно журналистка оценила блюда в вагоне-ресторане.

«Это вагон-ресторан, еда восхитительна! Все свежее и домашнее», — написала Гласс.

Журналистка купила билеты в вагон первого класса, однако поделилась с подписчиками не только кадрами из СВ, но и из плацкарта.

Девушку поразили прекрасные виды из окна купе, она назвала российскую зиму самой необычной, волшебной и красивой.

Осенью испанский журналист Хевьер Коллас поделился своими впечатлениями от поездки по России в плацкартном вагоне. В статье для газеты El Mundo он рассказал о царящей в плацкарте «дружеской обстановке» и назвал путешествие «волшебством». По его словам, путешествие на поезде по России возвращает к рассказам о людях, растворившихся в необъятности девятнадцатого и двадцатого веков. 

Как сообщал News.ru, французский журналист Сэммюэль Крон, написавший не вышедшую статью о Донбассе, рассказал о пытках украинскими силовиками. Статью Крона запретили публиковать, после чего он решил уволиться.


#россия #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #путешествия
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