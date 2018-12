Британская журналистка назвала поезда РЖД волшебными

Корреспондент британского журнала The Sunday Times Travel Magazine Кэти Гласс отправилась в большое путешествие по России.

Девушка решила преодолеть несколько тысяч километров через всю страну на поезде ОАО «Российские железные дороги». Кэти решила добраться из Москвы в Пекин.

Её путешествие началось 24 декабря, с тех пор она делится в режиме реального времени со своими подписчиками эмоциями от поездки. За первые сутки Кэти Гласс успела оценить российскую природу, поезда и попутчиков.

Особенно журналистка оценила блюда в вагоне-ресторане.

So I lost my thread I’ll repost the pictures. Here is the restaurant, the food is amazing! The food is all fresh and home made pic.twitter.com/OVDgb7PR67