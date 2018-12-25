Британская журналистка назвала поезда РЖД волшебными

https://news.ru/storage/news/3909d8243f3020805e7a02fa9b1b1c62/b0e2eb30-6922-4d50-bca5-7aa8898779bc_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Корреспондент британского журнала The Sunday Times Travel Magazine Кэти Гласс отправилась в большое путешествие по России.

Девушка решила преодолеть несколько тысяч километров через всю страну на поезде ОАО «Российские железные дороги». Кэти решила добраться из Москвы в Пекин.

Её путешествие началось 24 декабря, с тех пор она делится в режиме реального времени со своими подписчиками эмоциями от поездки. За первые сутки Кэти Гласс успела оценить российскую природу, поезда и попутчиков.

Особенно журналистка оценила блюда в вагоне-ресторане.

«Это вагон-ресторан, еда восхитительна! Все свежее и домашнее», — написала Гласс.

So I lost my thread I’ll repost the pictures. Here is the restaurant, the food is amazing! The food is all fresh and home made pic.twitter.com/OVDgb7PR67 — Katie Glass (@katieglassST) 25 декабря 2018 г.

Журналистка купила билеты в вагон первого класса, однако поделилась с подписчиками не только кадрами из СВ, но и из плацкарта.

Девушку поразили прекрасные виды из окна купе, она назвала российскую зиму самой необычной, волшебной и красивой.

So UPDATE - this morning this is what I woke up to! It is SO beautiful! pic.twitter.com/2gOd8cvLCp — Katie Glass (@katieglassST) 25 декабря 2018 г.

Осенью испанский журналист Хевьер Коллас поделился своими впечатлениями от поездки по России в плацкартном вагоне. В статье для газеты El Mundo он рассказал о царящей в плацкарте «дружеской обстановке» и назвал путешествие «волшебством». По его словам, путешествие на поезде по России возвращает к рассказам о людях, растворившихся в необъятности девятнадцатого и двадцатого веков.

Как сообщал News.ru, французский журналист Сэммюэль Крон, написавший не вышедшую статью о Донбассе, рассказал о пытках украинскими силовиками. Статью Крона запретили публиковать, после чего он решил уволиться.