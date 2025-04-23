У Головинских прудов в Москве ввели в эксплуатацию новый жилой комплекс

Фото: Пресс-служба ГК «Основа»

Москва продолжает активно развиваться, строятся новые комплексы с благоустроенными дворами и собственной инфраструктурой, включая социальную. Один из таких жилых комплексов ГК «Основа» ввела в эксплуатацию у каскада Головинских прудов. ЖК «UNO.Головинские пруды» имеет площадь около 34 тысяч кв. м и включает детский сад на 50 мест, подземный паркинг и благоустроенную территорию.

ЖК состоит из двух секций переменной этажности 24–28 этажей с приватной территорией. Обе секции дома объединяет просторное лобби площадью более 200 метров с высотой потолков 4,2 м и большими панорамными окнами.

На первом этаже разместится детский сад. У нас уже достигнуты договоренности с эксплуатирующей организацией детского учреждения, и в самое ближайшее время мы приступим к отделочным работам в помещениях, — рассказал акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

В саду создадут уютное пространство, включающей группы, зоны отдыха, зал для занятий спортом и музыкой, сенсорную комнату и медицинский блок, а видеонаблюдение обеспечит безопасность малышей.

На крыше 24-этажного корпуса комплекса оборудуют приватное общественное пространство для жителей с зонами отдыха, кафе, площадками для игр и спорта, откуда открываются виды на пруды и зелень. Сам двор разделен на два яруса: верхний — с качелями, каруселями и площадками, нижний — с дорожками, площадкой для петанка и скамейками. Везде установлены системы видеонаблюдения и освещения. Как у всех проектов компании, ЖК «UNO.Головинские пруды» оснащен системой «умный дом» с функциями общения с управляющей компанией, контролем доступа, распознаванием госзнаков и передачей показаний счетчиков.

Ранее в столичном районе Внуково состоялось открытие десятого по счету в России термального комплекса «Термолэнд» федеральной сети ГК «Основа». Новый курорт общей площадью более 6 тысяч кв. м расположился в торговом центре Vnukovo Premium Outlet, предлагая жителям и гостям столицы уникальные условия для отдыха и оздоровления.