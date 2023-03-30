Льготная ипотека для чиновников: почему все им, кому еще дадут такой кредит И почему раньше Минфин хотел отказать в ней обычным гражданам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России предлагают запустить льготную ипотеку для чиновников. С такой инициативой выступил Минфин. Интересно, что всего несколько месяцев назад тот же самый Минфин не видел смысла продлевать льготную ипотеку «для всех». Теперь же чиновникам хотят дать льготу, которая будет компенсировать банкам часть процентной ставки. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Что предлагает Минфин

Министерство финансов России планирует в 2023 году направить в правительство предложение о льготной ипотеке для чиновников, узнал РБК. Эксперимент с выдачей госкредитов на недвижимость призван побудить чиновников к более эффективной работе.

Новая льготная ипотека поможет повысить производительность и качество работы федеральных госслужащих, рассчитывают в ведомстве. Часть расходов на улучшение системы жилищных гарантий должно взять на себя правительство, считает Минфин.

Разве сейчас госслужащим не помогают купить жилье?

Помогают. Сейчас госслужащие могут претендовать на однократную субсидию на приобретение жилья. В 2016 году, по данным Минтруда, средний размер субсидии составлял 3,45 млн руб. Теперь вместо субсидий планируется предоставлять им ипотеку с пониженной процентной ставкой. Каким может быть размер ставки, пока не известно.

Сколько всего чиновников в России

На конец 2021 года, согласно данным Росстата, в федеральных госорганах по всей стране работали 391 тыс. человек.

Почему Минфин хотел отказаться от льготной ипотеки для «простых смертных»

В середине ноября замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что ведомство не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки. На тот момент она должна была завершиться 31 декабря 2022 года.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев

«Мы считаем, что нет необходимости», — так Моисеев ответил на вопрос журналистов о том, будут ли предложены новые меры поддержки рынка первичного жилья.

Позиция Минфина совпала с позицией ЦБ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина тоже предлагала льготную ипотеку не продлевать. Она отмечала, что такая ипотека может поддерживать высокий рост стоимости недвижимости.

Как менялась процентная ставка по льготной ипотеке

Льготную ипотеку на новостройки запустили в апреле 2020 года, чтобы поддержать первичный рынок жилья. Изначально она была рассчитана на несколько месяцев, но затем ее несколько раз продлевали, а ставка менялась в диапазоне 6,5–12%.

В конце 2022 года, несмотря на призывы Минфина и ЦБ, действие программы продлили еще на полтора года — до 1 июля 2024 года. Но ставка при этом выросла с 7% до 8% годовых.

Льготная ипотека поднимает или снижает цены на недвижимость?

Завершение программы льготной ипотеки на новостройки могло бы привести к резкому падению спроса на новостройки, который и без того оказался в глубоком минусе. Низкий спрос эксперты объясняли в том числе отменой околонулевых ставок субсидированной ипотеки, а также повышением процента по льготной ипотеке. Ведь людям очень важны низкие ежемесячные платежи.

С другой стороны, льготная ипотека во многом способствовала росту цен на недвижимость. Выгодополучателями программы стали сектор строительства, а также смежные отрасли. Для покупателя жилье оказалось едва ли доступнее: эффект льготной ипотеки был нивелирован взлетом цен на квартиры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что даст ипотека для чиновников

По мнению экспертов, льготная ипотека должна трансформироваться в целевое кредитование отдельных категорий граждан. В этом смысле ипотека для чиновников — один из вариантов сегментирования ипотеки. Здесь все зависит от приоритетов госполитики и существующих сейчас расходов бюджета на компенсацию затрат на жилье.

Если у государства есть потребность в привлечении и удержании на государственной службе молодых специалистов, то новая ипотека может стать эффективным инструментом для этого.

Она поможет решить сразу несколько проблем. Во-первых, исключить ожидание в очереди, сделать более доступной покупку для большего количества служащих, а также включить в программу тех, кто уже обеспечен жильем, но нуждается в улучшении жилищных условий. При этом снижение ставок относительно действующих льготной и семейной ипотеки для бюджета может оказаться выгоднее, чем существующие сейчас выплаты и льготы, считают эксперты.

Для кого еще могут запустить льготную ипотеку

В Госдуме тем временем предлагают ввести льготную ипотеку для работников ОПК.

Льготу хотят распространить на покупку квартир в новостройках, а также во вторичном жилье, но в тех городах, где нет первичного. В программу также намерены включить строительство частных домов. Максимальная сумма займа — 9 млн руб. в регионах с населением менее 1 млн человек и 18 млн руб. в субъектах с более чем 1 млн жителей. Ставка — 5% годовых. Инициативу депутатов уже направили в Минфин.

Что еще хотят дать чиновникам

А еще госслужащим хотят поднять зарплаты. Правда, за счет того, что часть сотрудников просто будут сокращены вместе с их организациями. Как выяснил РБК, Минфин планирует подготовить предложения по снижению «численности федеральных казенных учреждений». Больше всего их в ведении МВД, Минюста, Минфина, Минобороны и ФНС. При этом в силовом блоке сокращений не будет, заявили в Минфине.

По данным Росстата, на 1 января 2023 года в России было зарегистрировано 9024 федеральных государственных казенных учреждений. С 2018 года их количество последовательно сокращается. Например, в прошлом году Минфин уже обеспечил сокращение сотрудников в двух учреждениях. В одном из них — ФКУ «Налог-Сервис» — штатное число сотрудников уменьшилось на 924 позиции.

Материал подготовлен при участии экспертов: замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой и аналитика TeleTrade Владимира Ковалева.