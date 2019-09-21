https://static.news.ru/photo/ab8ac4c2-ddab-11e9-9022-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

С 2020 года в России начнётся реализация реформы в сфере госуправления. Она приведёт к масштабному сокращению госслужащих и повышению зарплат оставшимся.

Как рассказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, если этого не сделать, для увеличения зарплаты всем госслужащим придётся искать дополнительно до 100 млрд рублей в год. Она подчеркнула, что «экономия не самоцель реформы».

Сокращение госаппарата, по замыслу Минфина, будет проходить в два этапа, отмечает РИА Новости . На первом этапе реформы коснутся чиновников федеральных органов исполнительной власти, на втором — региональных.

Нестеренко рассказала, что на втором этапе территориальные органы министерств и ведомств будут укрупнены и преобразованы в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений.

Как ранее писал News.ru, в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности. Реформа коснётся в первую очередь оперативно-розыскных частей.