Высокие цены на жильё «убили» эффект от льготной ипотеки

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Программа льготной ипотеки на новостройки исчерпала себя в 38% российских городов с населением более 500 тысяч человек и достаточным количеством первичного предложения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение онлайн-сервиса по продаже недвижимости ЦИАН.

Речь идет о девяти из 24 городов. Так, общая переплата за 20 лет по льготной ипотеке оказалась выше, чем переплата по обычному выданному год назад ипотечному кредиту в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ярославле, Барнауле, Самаре, Перми, Казани и Краснодаре.

Как отмечается, это связано с подорожанием предложений в новостройках на 25% и, соответственно, увеличением размера ежемесячного ипотечного платежа. В результате ежемесячные выплаты россиян по льготной ипотеке оказались на 10% больше расходов взявших ипотеку до анонса программы граждан.

Аналитики полагают, что ситуация осложнится после отмены льготного ипотечного кредитования, поскольку цены не изменятся, а переплата сильно увеличится.

Напомним, ставка по условиям льготной ипотеки составляет 6,5% и сохраняется на весь срок кредита. Программа действует на жилищные займы до 8 млн рублей в ряде регионов России.

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