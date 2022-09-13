Эксперт не ждет банкротств крупных застройщиков в кризис

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Причин для закрытия больших девелоперов сейчас нет, заявил в подкасте NEWS.ru экс-сотрудник строительных компаний «Лидер Инвест», Mirax Group и «Пионер» Никита Журавлев.

Речи о банкротстве застройщиков нет, видимых причин для остановки строительного процесса на данный момент я не вижу. Крупные игроки очень хорошо заработали в 2020–2021 годах, у них есть очень хорошая подушка безопасности и ликвидные объекты. Поэтому даже намеков нет, — сказал Журавлев.

Эксперт привел для сравнения 2008 год, когда, по его словам, государство и банки не были заинтересованы в защите строительной отрасли и девелоперы прогорали из-за необходимости срочно отдавать кредиты при низких продажах. А сейчас банки дают строителям проектное финансирование, а государство ввело льготную ипотеку, которая поддерживает спрос на жилье.

Сегодня государство поддерживает отрасль и спрос на недвижимость. На строительном рынке завязано очень много других экономик: ремонтники, меблировщики, копатели. Краны — показатель экономики в стране. Если краны встанут, то можно идти в подвал и выключать свет, — добавил Журавлев.

В то же время он допустил, что будут банкротиться подрядные организации — к примеру, бригады маляров или установщиков вентиляции.

Обманутых дольщиков, говорит эксперт, также не будет. Сегодня все деньги вносятся на эскроу-счета и возвращаются покупателям при проблемах с объектом.

Ранее, в июне, эксперты говорили NEWS.ru, что риск банкротств есть у небольших девелоперов, строящих, к примеру, апартаменты на окраинах городов. При этом даже крупные застройщики не ответили на запросы о том, возникнут ли у них задержки сдачи домов из-за кризиса.