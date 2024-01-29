Банкам дали деньги на льготную ипотеку: сколько она еще будет действовать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти выделили на льготные ипотечные программы 2,3 трлн рублей. Однако большую часть этих денег направили именно на семейную, действие которой должны продлить после 1 июля. Хватит ли до середины лета денег на выдачу ипотеки с господдержкой под 8%, разбирался NEWS.ru.

Сколько денег выделили на льготную и семейную ипотеку

Российские банки получили дополнительные лимиты по ипотечным госпрограммам в размере 2,3 трлн рублей, сообщили «Известиям» в «ДОМ.РФ». Как напоминает NEWS.ru, речь идет о деньгах, которые предоставляются финансовым организациям на компенсацию разницы между рыночными ставками, которые сейчас доходят до 17%, и льготными, чтобы банки могли выдавать россиянам семейную ипотеку под 6%, классическую с господдержкой на новостройки под 8%, а также кредиты по ряду других, менее крупных госпрограмм.

В Минфине «Известиям» подтвердили: в январе средства распределили между банками. Большую часть выделили на семейную ипотеку — лимиты по ней расширили на 1,2 трлн рублей, до 4,6 трлн, уточнили в «ДОМ.РФ». Классическая ипотека с господдержкой получила дополнительный 1 трлн рублей (в целом показатель по ней увеличился до 6 трлн). Помимо того, банкам выделили дополнительные средства в размере 31 млрд рублей на реализацию «Дальневосточной ипотеки».

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Каким банкам дали больше всего денег на ипотеку

Большую часть лимитов по госпрограммам получил «Сбер»: 700 млрд рублей на льготную ипотеку на новостройки и 673 млрд — на семейную. Далее идут ВТБ, «Альфа» и банк «ДОМ.РФ».

Как пишут «Известия», до выделения в январе новых средств Новикомбанк лишился возможности выдавать ипотеку с господдержкой. В «Абсолют Банке» отметили, что потребность в расширении лимитов может возникнуть в будущем. Представитель Уральского банка реконструкции и развития подчеркнул, что при необходимости организация вновь готова попросить у властей дополнительные деньги.

Какие проблемы есть с финансированием льготной ипотеки

Власти уже не первый раз повышают лимиты по госпрограммам. В начале 2023 года на них выделили около 1,25 трлн рублей, а в сентябре — еще 0,8 трлн рублей. Это было в том числе связано с тем, что деньги на льготные жилищные кредиты довольно быстро заканчиваются, ведь ставка ЦБ (а из-за этого и рыночные) поднималась во второй половине прошлого года несколько раз подряд.

В связи с этим NEWS.ru уже писал, что средства в банках на предоставление льготной или семейной ипотеки периодически заканчивались. А Минфин в конце прошлого года регулярно настаивал на завершении программы льготной ипотеки под 8% из-за того, что бюджет расходует значительные средства на компенсацию льготных ставок банкам. Это создавало угрозу для льготных кредитов, оформить которые пока что можно до 1 июля.

Если семейную ипотеку хотят продлить и на новый период (на какой и по каким условиям, пока не ясно), то классическую льготную под 8% планируют заменить адресной программой. По ней будут выдавать кредиты только в тех регионах или населенных пунктах, где необходимо стимулировать строительство жилья.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Хватит ли денег на ипотеку под 8% до 1 июля

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с NEWS.ru предположил, что выделенных денег вполне хватит: ведь программы льготной и семейной ипотеки официально прекратят работать 1 июля.

«Конечно, к весне можно ожидать повышения спроса — люди захотят успеть „запрыгнуть в последний вагон“ льготной ипотеки. Но вот ажиотажа, равного тому, что был в конце лета 2023 года, я не ожидаю: власти увеличили первоначальный взнос до 30%, снизили до 6 млн рублей максимальную сумму для всех регионов (речь только про льготную ипотеку под 8%. — NEWS.ru)», — сказал Деев, добавив, что некоторые банки также начали вводить собственные ограничения.

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова тоже считает, что банки вряд ли допустят исчерпания лимитов на оформление ипотеки под 8%. В крайнем случае, они могут снизить одобряемость по таким кредитам, отсеивая рисковых заемщиков и рисковые залоговые объекты, предположила эксперт NEWS.ru.

Решетникова также подтвердила, что доля спроса на ипотеку под 8% сильно сократилась за последнее время. Если в январе 2023 года на эту программу среди всех льготных кредитов приходилось 33,8% заявок, а на пике популярности в отдельные месяцы их доля доходила до 50-55%, то по итогам января 2024 года она снизилась уже до 8,2%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая ипотека самая популярная

По данным «Этажей», около 75% подавших заявки на различные льготные ипотечные программы, на самом деле подходят под действующие условия семейной ипотеки под 6%. Вариант займа с господдержкой под 8% остается актуальным для молодых семей без детей.

«И в этой части, конечно, нужны дополнительные меры поддержки, причем как для покупки первичного, так и для приобретения уже готового жилья (на вторичку ипотека под 8% сейчас не распространяется. — NEWS.ru)», — говорит Решетникова.

Кроме того, ипотека под 8% — это единственная льготная программа, которая дает возможность кредитования под строительство дома собственными силами, добавляет Решетникова. Как заключила эксперт, если ее финансирование ограничат, то это может негативно сказаться на появлении индивидуальных жилищ.

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