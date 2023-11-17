Минфин хочет отменить льготную ипотеку: что будет с ценами на квартиры Эксперт Луценко: рост цен на вторичное жилье может остановиться

Фото: ГД РФ

Эльвира Набиуллина

Минфин России почти каждый месяц заявляет о необходимости отмены льготной ипотеки в России: расходы государства на нее слишком сильно растут. Вчера в Центробанке заявили, что обсудят изменения ставок по ней с правительством. Как и когда могут ограничить льготную ипотеку в России и сколько времени осталось у граждан, чтобы взять недорогой жилищный кредит, расскажет NEWS.ru.

Кто может претендовать на льготную ипотеку

По этой программе любой совершеннолетний гражданин может взять кредит на покупку квартиры от застройщика в готовом или строящемся доме, а также на приобретение у него частного дома или строительство частного дома на имеющемся или приобретаемом в ипотеку земельном участке (как своими силами, так и с помощью подрядчика).

Максимально возможная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 12 млн рублей. В остальных регионах — 6 млн рублей.

До какой даты официально можно взять льготную ипотеку

Ровно год назад замминистра финансов Алексей Моисеев официально заявил журналистам в Госдуме: «Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря». В Минфине пояснили: на компенсацию банкам разницы между обычными и льготными ипотечными ставками из бюджета уходит слишком много денег.

Но Минфину оппонировал замглавы Минстроя Никита Стасишин. Он настаивал: льготную ипотеку нужно продлить, ведь нужно обеспечить наполняемость эскроу-счетов, откуда застройщики могут забирать деньги покупателей после сдачи домов. По словам Стасишина, тогда важно было сохранить баланс спроса и предложения, а набранные темпы жилищного строительства снижать нельзя. Иначе он допускал срыв сроков сдачи жилья.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Против отмены льготной ипотеки тогда же выступили застройщики и риелторы, которые заинтересованы в сохранении высокого спроса на жилье. В результате Владимир Путин своим решением продлил действие льготной ипотеки до июля 2024 года, но поднял ставку по ней с 7% в прошлом году до 8% в этом.

Как ограничивали льготную ипотеку в 2023-м

Правительство России в сентябре постановило, что по ипотеке с господдержкой будет повышен минимальный первоначальный взнос — с пока еще действующих 15% до 20%. Как тогда же пояснили NEWS.ru в риелторской компании «Этажи», речь идет об абсолютно разных видах ипотеки с господдержкой: обычной льготной под 8%, семейной под 6%, а также дальневосточной ипотеке, IT-ипотеке и сельской ипотеке. Кроме того, власти сократят выплату субсидий банкам на выдачу такой ипотеки на полпроцентных пункта.

Позже стало известно, что некоторые банки немного подняли и проценты по льготной ипотеке. Если раньше некоторые из них могли давать ипотеку даже под 7,3% годовых, то теперь ставки приблизились к официальным 8%.

Как хотят ограничить теперь льготную ипотеку

Минфин уже буквально в ежемесячном режиме призывает отменить льготную ипотеку. Ведь банкам по-прежнему компенсируют разницу между льготной и рыночной ипотечными ставками из бюджета, а из-за повышения ключевой ставки рыночная ипотека порой превышает 17%. И эта разница между 8% и 17% стала очень заметной для российского бюджета.

Замглавы Минфина Моисеев отметил, что лично согласен с оценкой Банка России и считает, что программу льготной ипотеки нужно завершить согласно плану в середине 2024 года и что продлевать ее не нужно.

В то же время вчера председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной предложил рассмотреть возможность привязки ставки по льготной ипотеке к средним зарплатам по регионам: «У нас страна огромная, разная зарплата в регионах, но при этом ипотечная ставка одинаковая».

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Вячеслав Володин и Эльвира Набиуллиина

Каких ограничений ждут участники рынка

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова в беседе с NEWS.ru предположила, что льготная ипотека в привычном режиме сохранится до конца этого года. Но с учетом проблем, которые беспокоят Минфин, есть риск, что у банков с января по июль начнут сокращаться средства из бюджета страны на компенсацию разницы в ставках льготной и рыночной ипотеки. То есть формально программа продолжит свое действие до июля 2024 года, но ее выдачу могут просто ограничить сами банки.

Кроме того, банки могут повысить требования к заемщикам, например уровень первоначального взноса. Или начнут чаще отказывать подозрительным для них клиентам, чтобы предоставлять льготные условия лишь абсолютно надежным заемщикам, говорит Решетникова.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов отметил, что властям проще всего будет ужесточить критерии выдачи льготной ипотеки заемщикам, чтобы сократить ее объем. «Цель таких действий — сбить волну ажиотажного спроса, снизить нагрузку на бюджет (на компенсацию разницы в ставках), дождаться периода, когда ключевая ставка ЦБ будет снижаться (при достижении целевых показателей по инфляции)», — сказал эксперт. Второй, менее очевидный путь — выделить категории граждан, которым такие кредиты нужны в первую очередь, добавил Попов.

Генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко, как и предыдущие спикеры, уверен, что пока об отмене льготной ипотеки раньше июля 2024 года речи не идет. «Но власти вполне могут ужесточить условия — ограничить круг заемщиков, изменить ставки дифференцированно по регионам, повысить первоначальный взнос до 30%», — отмечает он.

Как это скажется на россиянах и рынке недвижимости

Описанные ограничения, говорит Луценко, сократят число потенциальный заемщиков и покупателей новостроек. Но еще больше от повышения ключевой ставки пока страдают покупатели вторички, для которых ставки по ипотеке уже становятся заградительными. «Так что будет наблюдаться переток спроса со вторички на первичку, и цены на новостройки продолжат понемногу подрастать, тогда как рост цен на вторичное жилье может остановиться, и в следующем году цены могут начать снижаться», — говорит аналитик.

В свою очередь, Решетникова из «Этажей» говорит, что подобные меры властей не будут способствовать росту предложения на рынке недвижимости. В будущем это может снизить доступность квадратного метра, добавляет она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сама строительная отрасль тоже окажется в сложном положении, говорят оба спикера, ведь продажи упадут. «Вслед за этим проблемы станут возникать и у смежный отраслей, что негативно отразится на всей экономике. На уже взятые кредиты застройщики продолжат достраивать начатые проекты, а на новые — просить у государства точечной поддержки», — заключил Луценко, отметив, что в итоге отрасль будет ждать снижения ключевой ставки.

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