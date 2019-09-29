https://static.news.ru/photo/1286ab74-e2c9-11e9-ac43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hani Ali/Global Look Press

Сильный пожар начался на центральном железнодорожном вокзале Эль-Харамейн в городе Джидда (Саудовская Аравия). Возгорание началось на крыше строения.

Стихию пытаются укротить несколько бригад спасателей. В результате ЧП травмы получили пять человек. По словам медиков, их жизням ничего не угрожает. На месте чрезвычайной ситуации постоянно дежурят 16 бригад скорой помощи, передаёт газета Asharq Al-Awsat .

Скоростная железная дорога Эль-Харамейн («Две святыни») связывает два священных для мусульман города — Мекку и Медину — с портом Джидда, расположенным на побережье Красного моря. Протяжённость магистрали составляет около 450 км.

Ранее News.ru сообщал, что личный телохранитель короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм погиб в результате огнестрельного ранения. Вместе с тем речь не идёт ни о покушении, ни о государственной безопасности. Произошедшее — результат бытового конфликта.