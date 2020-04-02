Зариф: Иран занимается только самообороной и не начинает войн

https://static.news.ru/photo/b3681f84-74c6-11ea-b35c-fa163e074e61_660.jpg Джавад Зариф Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран действует только из соображений самообороны и не начинает войн. Так он ответил на слова президента США Дональда Трампа о том, что Иран может напасть на американских военных в Ираке.

В отличие от США, которые тайно лгут, обманывают и убивают, Иран действует только из соображений самообороны. Иран не начинает войн, но преподаёт уроки тем, кто делает это, — написал Зариф в Twitter.

Donât be mislead by usual warmongers, AGAIN, @realDonaldTrump :



Iran has FRIENDS: No one can have MILLIONS of"proxies"



Unlike the USâwhich surreptitiously lies, cheats & assassinatesâIran only acts in self-defense. Openly



Iran starts no wars, but teaches lessons to those who do — Javad Zarif (@JZarif) April 2, 2020

Силы международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжают эвакуацию с военных баз на территории Ирака. Как утверждают официальные лица, это происходит в соответствии с заранее подготовленным планом, а не по причине распространения коронавируса в республике. В то же время западные СМИ сообщают, что Пентагон планирует развернуть кампанию по уничтожению ведущих шиитских командиров в Ираке. Это станет ответом на недавние потери среди американского военного персонала, писал NEWS.ru.