Занимательная конспирология: названы 10 причин землетрясений в Турции В пострадавших от разрушительных землетрясений регионах строят самые разные версии случившегося, от заговора против Эрдогана до сейсмооружия

Фото: Serdar Ozsoy/Keystone Press Agency/Global Look Press

После землетрясений в Кахраманмараше и Хатае произошло 7242 афтершоков, из которых 41 магнитудой от 5 до 6, сообщило Управление по ликвидации стихийных бедствий AFAD. Многие турецкие сейсмологи считают, что подземные толчки произойдут в Адане, Бингёле, Стамбуле и на Кипре. У землетрясений, помимо физических разрушений, есть и еще один крайне тревожный аспект — они создают благодатную почву для конспирологов всех мастей. Некоторые считают, что в ход пущено сейсмическое оружие, другие вычисляют промысел Всевышнего, а третьи говорят об инопланетянах. В особенностях занимательной конспирологии разбирался NEWS.ru.

Хотя территория нынешней Турции и соседней Сирии с древних времен известны как сейсмоопасная зона, разрушений таких масштабов, вероятно, не ожидал никто. С 6 февраля погибли более 47 тыс. человек, еще около 26 млн человек, по данным ВОЗ, нуждаются в медицинской помощи. Не менее шокирующими оказались массовые разрушения зданий. Порядка 385 тысяч домов развалились или оказались серьезно повреждены, более 1 млн человек остались без крова, тысячи людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

Фото: Serdar Ozsoy/Keystone Press Agency/Global Look Press Большой разлом образовался в результате землетрясения у деревни Тепехан района Алтынозу провинции Хатай, Турция

Это не природа, это специально сделали!

После землетрясений начались дискуссии о том, возможно ли было предвидеть стихийное бедствие. На следующий же день на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посыпался шквал обвинений. По словам граждан, турецкие власти, хорошо осведомленные о сейсмоопасности Малой Азии, должны были сделать все, чтобы предотвратить катастрофу. Стали приводить факты о коррупции в строительном секторе Турции, на что власти отреагировали ордерами на задержание застройщиков и подрядчиков. На момент написания материала турецкий телеканал TRT заявил, что 160 человек уже взяты под стражу.

«Самая большая угроза Турции не землетрясения, а отсутствие привычки говорить людям правду», — пишут недовольные в соцсетях.

Пока одни видят причину в непрозрачном строительном бизнесе и халатности властей, другие пытаются раскрыть заговоры против турок. Звучит это в духе предсказаний покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, утверждавшего, что стихийные бедствия могут быть созданы искусственно.

«Когда определенным силам выгодно усиление стихийных бедствий, к примеру, жара или постоянные дожди, то они могут создавать их искусственно. Точно так же, как сегодня могут быть созданы искусственные землетрясения. Все землетрясения и дальнейшие наводнения можно делать искусственно», — говорил Жириновский в одном из интервью.

Сейчас многие в Турции и не только полагают, что стихийное бедствие могло быть вызвано применением «сейсмического оружия» со стороны других государств, хотя никто толком не знает, как это оружие действует.

Правда, на короткое время показалось, что разгадка есть — в Сети завирусилась съемка выступления главы турецкого космического агентства Сердара Хусейна, который, якобы, рассказал о способах вызвать землетрясение.

«Оружие похоже на уличные столбы, примерно 8-10 метров в высоту. Внутри нет ничего, кроме металлического стержня из титанового сплава. Они помещают их в спутник, а потом запускают на Землю. Такой стержень проникает до 5 км вглубь земли. Это происходит очень быстро и создает землетрясение магнитудой 7-8».

Сам Хусейн вынужден был выступить с опровержением. По его словам, распространившееся видео — отрывок из лекции, которую он читал очень давно.

Я рассказывал о системе вооружения, которая, будучи развернутой и использованной на околоземной орбите, может стереть с лица земли небольшой город. Эта система оружия не имеет функции запуска линий разлома или генерирования тектонических землетрясений. Поэтому она не имеет никакого отношения к катастрофе в Кахраманмараше, — объяснил Хусейн.

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган осматривает места, пострадавшие от разрушительного землетрясения в провинции Хатай, Турция

Впрочем, сторонники теории «сейсмического оружия» опровержениям не верят, потому что первое слово дороже второго. Они считают, что ученые могли предотвратить подземные толчки, но не стали этого делать, потому что это был заговор с целью остановить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, продвигающего идею об объединении тюркских народов в рамках «Великого Турана».

По их словам, только такое землетрясение могло помешать этим планам.

«Сомнений, что это подстроили, вообще нет. Вопрос только в том, кто это сделал»; «Все можно сделать сейчас, человек хуже зверя», — пишут пользователи в соцсетях.

Пятая версия заключается в том, что таким образом США хотели наказать Анкару за помощь Москве обойти антироссийские санкции. Иначе, по их словам, повлиять на Турцию у Вашингтона не получалось.

Турки хотели газовый хаб, чтоб помогать России газом торговать? Вот. Накачали газа под землю, и она и треснула, — говорится в комментариях.

А Мохаммед Сидик Афган, афганский математик и философ, человек, которого называют «современным Нострадамусом», участник телепрограммы Андрея Малахова считает, что катаклизмы — следствие подземного взрыва бомбы, и обещает доказать это математическими формулами.

В качестве седьмой версии причины землетрясений в Турции тут же всплыл и любимый проект конспирологов — американский HAARP, суть которого — «высокоэнергетическая передача при низкочастотном электромагнитном излучении», разработанная, якобы, физиком Николой Теслой.

Этот проект позволяет активировать подземные толчки путем передачи излучения с кораблей США. При этом за день до землетрясения в юго-восточной Турции в Стамбул, находящийся на западе страны, зашел эскадренный миноносец ВМФ США Nitze. Между тем накануне Измитского землетрясения 1999 года недалеко от Стамбула в турецкие воды тоже заходил американский корабль, подметили конспирологи.

Фото: Ahmed Deeb/dpa/Global Look Press Разрушения в провинции Кахраманмараш, Турция

Такова воля Всевышнего

Некоторые религиозные люди увидели в случившемся гнев Всевышнего. Это уже восьмой вариант происхождения ЧП. После землетрясений турки объединились, проявляя друг к другу любовь, сострадание и взаимопомощь.

Есть предположения, что подземные толчки могут достигнуть Израиля, и что там возможны десятки тысяч жертв. Впрочем, сторонники этой теории считают, что теперь неважно, рукотворное это землетрясение или природное явление, все в любом случае происходит по воле Всевышнего. Но при этом Бог никогда не мстит, а наоборот любит, помогает и воспитывает.

Природные катаклизмы, по словам сторонников данной версии, заставляют вернуться к Богу, вспомнить о любви и сострадании.

Нам всем надо проснуться и ощутить душой, для чего мы живем, и начать проявлять больше доброты и любви в мир добровольно, а не после таких смертельных предупреждений, — отметил в своем блоге практический психолог Сергей Лазарев, специализирующийся на информационно-энергетических полях человека.

Также в Сети опубликовали кадры, на которых видно, как незадолго до повторного землетрясения в провинции Хатай 20 февраля вечернее небо на границе Турции и Сирии в течение десятков секунд озаряется голубыми вспышками.

Директор Института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан заявила, что этому нет объяснений, но, вероятно, перед подземными толчками происходят изменения электрического и магнитного полей атмосферы, что и вызывает свечение.

Впрочем, многие решили, что эти вспышки — все та же американская технология HAARP, которая может «менять климат, растапливать льды на полюсах и перемещать их, играть с озоновым слоем, вызывать землетрясение, управлять океанскими волнами, манипулировать энергетическими полями земли, контролировать человеческий мозг, создавать термоядерный взрыв без распространения радиации».

Кто передвигает литосферные плиты?

Вспышками в небе может быть гроза, а падающим болидом — небольшой метеорит. Просто совпало, все события и явления друг на друга накладываются, и тут подключается конспирология, объяснил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин.

Нужно фантастическое количество энергии, чтобы привести в движение тектонические плиты искусственным способом. В СССР пытались проводить ядерные подземные взрывы для нужд сельского хозяйства, закладывали заряды на глубину около тысячи метров, но эксперименты успехом не увенчались, по крайней мере официально. А тут весь мир трясет, тысячи подземных толчков, — заявил Суконкин.

Он отметил, что сейчас много говорят об оружии на новых физических принципах, об огромных деньгах, потраченных на его разработку. Однако все эти разговоры, по его словам, «конспирология, фантазии и сказки». Суконкин добавил, что на настоящий момент у людей сильнейший стресс, они пытаются найти причины землетрясения, поэтому начинают связывать друг с другом никак не связанные явления.

Такой социальный психоз объясняется организацией человеческой психики. Большинство людей устроены так, что человеку очень важно, чтобы в его картине мира, во всем, что его окружает, о чем он думает про различные события, других людей, самого себя, была максимальная определенность и ясность, пояснила NEWS.ru доцент кафедры социальной психологии СПБГУ Татьяна Яничева.

Любая неопределённость, невозможность объяснить события, поведение человека, даже своё собственное поведение всегда повышает тревогу и страх. А когда люди понимают причину, у них появляется возможность контролировать события. Точнее иллюзия, что они их контролируют. Но иначе у каждого отдельного человека нарастают эти страхи и тревоги, невозможность предсказывать будущее, невозможность планировать свою жизнь. В таком случае у человека нет временных, интеллектуальных, информационных ресурсов, а объяснение найти хочется. В этих ситуациях и появляются различные теории, — сказала Яничева.

По словам психолога, люди часто удовлетворяются первым объяснением, которое приходит в голову, руководствуются стереотипами или информацией из СМИ.

В такие моменты они не очень стремятся найти правильные ответы, проверить его достоверность, а удовлетворяются той, которую находят. И как только возникает иллюзия, что удалось найти какое-то объяснение, пусть и слабо коррелирующее с реальностью, людям на время становится лучше до тех пор, пока не появится какая-то новая информация.

Фото: Serdar Ozsoy/Keystone Press Agency/Global Look Press Линия разлома на реке Аси возле деревни Демиркопру в Антакье, провинция Хатай, Турция

Черная вода с дурным запахом

Впрочем, даже если жители пострадавших районов найдут приемлемое объяснение возникновению землетрясений, это не избавит их от проблемы плохой воды. Нынешний катаклизм наложился на старую экологическую проблему региона, которая сильно осложняет жизнь выжившим.

Река Аси, известная в древности как Оронт, берет свое начало в Ливане, течет через Сирию, в том числе через контролируемый радикальными группировками район Идлиба, и впадает в Средиземное море в 30 километрах от города Антакья. То есть значительная часть течения реки приходится на районы, пострадавшие от недавних землетрясений на северо-западе Сирии и юго-востоке Турции. В условиях, когда многие коммуникации нарушены подземными толчками, вода там особенно нужна. Однако вода в Аси-Оронте сегодня вряд ли годится для использования, что создает дополнительные проблемы для местных жителей.

Главная проблема Аси — массовое загрязнение, учитывая сколько отходов туда сливают деревни, заводы и предприятия, расположенные вдоль реки. Сирийцы, чья жизнь сильно зависит от этой реки, жалуются на сбрасываемые в воду отходы сахарного завода в городе Хама. В 2015 году его закрыли, но, в июле 2022 года, к сожалению местных жителей, предприятие возобновило работу и снова стало сливать отходы в Аси. Также местные журналисты уже много лет публикуют расследования и разоблачения в отношении производителей оливкового масла, чьи хозяйства находятся вдоль реки. Только на севере Сирии их более 40. Видимо, в благодарность за воду для полива они сливают в Аси все отходы производства.

Вода становится черной с дурным запахом, а сверху ее покрывает маслянистый слой, — описывает реку после выбросов с оливковых ферм Хусейн аль-Абуд, рыбак с северо-запада Сирии.

Он говорит, что отходы от производства оливкового масла травят водных обитателей и после каждого слива они тысячами гибнут. Аль-Абуд также рассказывает, что раньше он неплохо зарабатывал, по местным меркам. За день работы он мог выловить около 15 и более килограммов рыбы, а затем продать их на местном рынке. Теперь же он с трудом вылавливает три килограмма в день.

Местные рыбаки не раз обращались к властям, чтобы те урегулировали вопрос, но «аль-муштакун» (жалобщиков) отправляют куда подальше, хотя по закону они правы. За порчу воды местным предприятиям грозят штрафы, но они не настолько серьезные, что мотивировать заводы встать на эко-путь.

Более того, власти призывают собирать и есть дохлую рыбу, якобы в этом нет ничего плохого.

Прямого вреда здоровью от такой рыбы нет. Ведь отравление вызвано не вредными химическими веществами, а отходами от производства оливкового масла, — уверяет местную газету Абдулхай аль-Юсеф, глава отдела здоровья животных Минсельхоза оппозиционного Сирийского правительства спасения. — Разве что эту мертвую рыбу нельзя хранить. Ее нужно есть максимум через шесть часов после отлова.

Отчаявшись, некоторые недобросовестные рыбаки теперь только ждут очередных выбросов, чтобы отправиться на реку, собрать мертвых рыб и быстро продать их, выдавая за свежих.

От загрязнения страдают не только рыбаки. Воду из Аси используют в том числе для полива сельскохозяйственных угодий, где растут кукуруза, баклажаны, перцы и разные сорта бобовых, из них делают повсеместно распространенные арабские блюда — хумус и фуль. Но с каждым годом использовать воду из Аси становится все опаснее. К примеру, этой осенью из-за выбросов в реку местным фермерам вместо сбора урожая пришлось столкнуться с грибковыми болезнями растений, спорами и гниющими корнями. По словам экспертов, хотя быстрое и бурное течение Аси обновляет воду и вымывает отходы в море, однако из почв токсины извлечь не так просто.

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look press Cирийцы купаются в водах реки Аси-Оронт в городе Даркуш, 2021 год

Холера пришла из реки

Сирийские экологи уже бьют тревогу и предупреждают, что загрязнение почвы уже в скором времени могут нарушить местный «жизненный природный цикл».

Химические элементы оседают в почве, их поглощают растения и деревья, которые затем передают это животным и человеку. В результате все живое копит в себе токсины, — поясняет процесс сирийский агроном Муса аль-Бакр.

Арабские источники уже не раз утверждали, что загрязненная вода и почва сыграли не последнюю роль в появлении смертельной вспышки холеры в Сирии прошлым летом.

Загрязнение Аси беспокоит людей, живущих в десятках километров от реки, даже если они не имеют отношения ни к рыбалке, ни к сельскому хозяйству, ни к защите окружающей среды. Дело в том, что берега реки — традиционное любимое место отдыха у ливанцев, сирийцев и турок. Предприимчивые бизнесмены еще десятки лет назад установили вдоль реки столы, стулья, беседки с диванчиками и мангалы для шашлыков. Каждые выходные, туда едут семьи, чтобы провести день у водной прохлады.

Я с мужем жила ближе к югу страны, но очень часто он собирал своих семерых братьев с их семьями, и мы ездили на север, — рассказывает NEWS.ru Елена Заглуль — россиянка, вышедшая за ливанца. — Обязательная часть этих поездок — посещение Эль-Аси. Мы с детьми брали кальяны, мангалы, мясо и сидели там до заката.

И если в Ливане особо обеспеченные ливанцы еще могут позволить себе покупать мясо и ездить на такие семейные посиделки (Елена говорит, что в их семье из-за кризиса его почти не едят), то в Сирии из-за выбросов к реке никто и не хочет приближаться.

К примеру, небольшой сирийский городок Даркуш раньше притягивал посетителей со всего севера Сирии, благодаря своим красивым кафе и кальянным с видами на Аси.

Могу сказать, что из моих знакомых туда больше никто не ездит. Никто не хочет смотреть на маслянистую жижу черного цвета, от которой еще и не очень хорошо пахнет, — рассказывает NEWS.ru сириец Лайс аль-Джалул, живущий в городе Идлиб недалеко от Даркуша.

Фото: Serdar Ozsoy/Keystone Press Agency/Global Look Press Линия разлома на реке Аси возле деревни Демиркопру в Антакье, провинция Хатай, Турция

Кто починит плотины?

Можно предположить, что в ближайшее время загрязненной реке достанется хоть немного внимания и ухода. Дело в том, что разрушительное землетрясение 6 февраля, ударившее по Турции и Сирии, в том числе привело в аварийное состояние несколько плотин на севере Сирии. Бурная Аси даже разрушила одну из дамб и затопила не только сельскохозяйственные утопия, но и дома сирийцев, так что жители сирийской деревни Аль-Тлул не смогли вернуться в свои дома, их затопило.

Региону обещают еще землетрясения, сирийские плотины (на многих после землетрясения появились трещины) могут не выдержать новых ударов. В связи с этим можно ожидать, что часть финансовой помощи от других стран пойдет на восстановление и модернизацию этих плотин. Учитывая, что на результаты работы с интересом смотрят богатые монархии Персидского залива, чтобы узнать, куда же пошли их деньги, можно ожидать, что плотины, а вместе с ними и реку с ее берегами приведут в порядок.