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Ближний Восток

Военную базу США обстреляли в Сирии

23:51, 04 июля 2021
Фото: Azalden Idlib/INA Photo Agency/imago-images.de/Global Look Press
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Военную базу США в районе нефтяного месторождения аль-Омар в Сирии неизвестные обстреляли реактивными снарядами. Об этом сообщает телеканал RT Arabic со ссылкой на директора медиацентра арабо-курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) Фархада Шами.

Два реактивных снаряда неизвестного происхождения упали на западную сторону месторождения Эль-Омар в Дейр-эз-Зоре, который находится под охраной сил SDF, — отметил Шами.

Он добавил, что снаряды прилетели с территории, где находятся позиции проиранских группировок.

Шами подчеркнул, что среди охранников SDF жертв нет, нет пока и данных о жертвах среди американских военнослужащих.

Ранее стало известно, что в конце июня развёрнутые на северо-востоке Сирии американские войска попали под обстрел шиитских иррегулярных формирований. Нападение в районе нефтяного месторождения аль-Омар произошло в ответ на организованную накануне операцию Пентагона против этих подконтрольных Ирану сил на сирийской и иракской территории.

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