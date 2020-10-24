Власти Белоруссии спешат на помощь экономике Сирии

Белорусское руководство вынуждено постепенно возвращаться к внешнеполитическим вопросам. Вернувшийся из поездки в Минск генеральный секретарь иранско-сирийской торговой палаты Мусан Нухас объявил, что власти бывшей советской республики готовы поставлять в Сирию нефтепродукты, пшеницу и муку. Есть основания полагать, что Минск в очередной раз принимает на себя роль посредника между проблемными государствами и теми, кто хотел бы избежать санкций в ответ на экономическое сотрудничество с ними.

В белорусской столице Нухас встретился не только с местными предпринимателями, но и с политиками. Сообщается, что лояльный официальному Дамаску бизнесмен подписал в ходе своего визита ряд договорённостей. По возвращении на родину он сообщил , что белорусская сторона согласна поставлять Арабской Республике нефтепродукты, пшеницу и муку.

Правда, он не уточнил, подписывал ли на этот счёт какие-либо конкретные соглашения. Генсек иранско-сирийской торговой палаты лишь заметил, что Белоруссия выразила желание активизировать деловые контакты с сирийским руководством, которое сейчас переживает непростой период с точки зрения экономического развития. Укрепления связей, по словам Нухаса, Минск ожидает в сфере инвестиций и торговли.

Неслучайно две недели назад в ходе разговора министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с послом Сирии Мохаммадом аль-Умрани были затронуты вопросы сотрудничества не только в политической, но и в торгово-экономической сферах.

Для Минска не впервой «спасать» официальный Дамаск. Годом ранее генеральная компания Сирии по фосфатам и рудникам объявила о согласовании с белорусской стороной бартерной сделки — тяжёлое оборудование в обмен на фосфатное сырьё. Договорённости были заключены, в частности, с компанией БелАЗ. Согласно условиям, в Арабскую Республику было решено поставить оборудование на 7 млрд сирийских фунтов. Заключение сделки произошло на фоне того, что Сирия, как следовало из официальных заявлений, приступила к восстановлению добычи фосфатов, ущерб которой нанесли боевые действия.

belaz.by

Договорённости компенсационного характера были заключены между Минском и официальным Дамаском ещё в довоенном прошлом. Правда, в те времена в обмен на фосфатное сырьё Белоруссия обещала снабжать сирийское правительство дизельным топливом. Подобный обмен, как отмечалось тогда, был призван ответить на потребности рынков обеих стран.

Официальный Дамаск активно отрицал, что переход на бартерные схемы связан с неустойчивостью его финансовой системы. На тот момент предлагались и иные компенсационные варианты. Например, поставки горячекатаных труб для нефтяных и газовых скважин на территории Сирии в обмен на отправку в Белоруссию алюминия и хлопка. Занимавший тогда пост премьер-министра Сирии Наджи аль-Отри обращал внимание на то, что Арабская Республика нуждается в дизтопливе, а Белоруссия — в фосфатном сырье.

Нынешние же схемы могут представлять собой попытки обойти санкционный механизм американского «закона Цезаря», который запрещает отношения любого рода с сирийским правительством как для юридических лиц, так и для целых государств. В пользу этого отчасти говорят и появившиеся недавно данные о том, что сербская компания получила право добывать фосфат на рудниках Восточной Пальмиры. Это свидетельствует о растущих потребностях официального Дамаска в контрактах на фоне экономического кризиса. Вероятно, подобных сделок в перспективе будет ещё больше. Главной интригой же остаётся то, какую роль в установлении этих экономических отношений сыграла российская сторона.