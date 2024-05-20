Вице-президент Ирана подтвердил гибель Раиси Вице-президент Ирана Мансури подтвердил гибель Раиси и его делегации

Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ибрахим Раиси

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил в соцсети Twitter (Х) гибель главы Исламской Республики Ибрахима Раиси при крушении вертолета. Он добавил, что жертвами авиакатастрофы стали также все члены делегации.

Уточняется, что в соответствии со ст. 131 иранской Конституции, в случае смерти президента его полномочия переходят к первому заместителю. С 2021 года эту должность занимает Мохаммад Мохбер.

Политолог Алексей Макаркин ранее озвучил последствия для Ирана в случае возможной смерти президента республики. Характер иранской власти не изменится и у некоторых «условных либералов» не будет «никаких шансов» воспользоваться ситуацией, подчеркнул он.

Такую точку зрения разделяет и политолог Сергей Марков. По его мнению, Израиль может быть причастен к инциденту с вертолетом и таким образом израильские спецслужбы мстят Раиси за его жесткую позицию по отношению к политике, которую проводит Тель-Авив.

В Сети появились новые кадры с места крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана. На видеозаписи можно увидеть, что воздушное судно рухнуло на скалу. До этого Reuters информировало, что вертолет Раиси полностью сгорел при жесткой посадке. При этом издание на тот момент оценивало вероятность выживания главы исламской республики как низкую.