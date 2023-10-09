Вассерман рассказал, когда помирятся арабы и евреи Вассерман: конфликт между арабами и евреями продлится, пока живут оба народа

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конфликт между арабами и евреями продлится до тех пор, пока на земле между рекой и морем живут оба народа, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, евреи и арабы живут по разным понятиям и обычаям и это становится камнем преткновения в их отношениях.

Например, по арабскому обычаю, если вы перекупаете земельное владение, то вы не можете расторгать договор аренды и можете купить землю, только чтобы получать с нее доходы, но доходы будут вам приносить прежние арендаторы. По еврейским обычаям, если вы купили землю, вы можете с ней делать все, что сочтете нужным. Это только один пример, самый простой, но из него понятно, что при таком различии обычаев ужиться крайне трудно, — сказал Вассерман.

Депутат напомнил, что уже не одно поколение аналитиков и политиков пытаются решить эту проблему, но пока решение не найдено.

Ранее Вассерман сообщил, что эвакуация российских граждан из Израиля запоздала, потому что пик неприятностей уже пройден, и сейчас начинаются ответные действия Тель-Авива. В ближайшее время опасность для жителей Израиля сократить, а вот для палестинцев — напротив, возрастет, добавил депутат. Среди них также есть и граждане РФ, о которых стоит подумать.