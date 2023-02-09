В Турции произошло новое землетрясение

Фото: Caglar Oskay/Keystone Press Agency/Global Look Press

В центральной части Турции в 54 километрах от города Кахраманмараша произошло землетрясение, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По сведениям сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 4,2.

Землетрясение зафиксировано в 07:42 по местному времени (совпадает с московским). Очаг залегал на глубине 1 километр.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. В тот же день произошло еще одно землетрясение с аналогичной магнитудой.

В Турции объявили семидневный общенациональный траур. В десяти провинциях, которые затронуло землетрясение, ввели чрезвычайное положение на три месяца. По последним данным, погиб 12 391 человек, число пострадавших достигло 63 тысяч.

Директор Института земной коры Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб заявил, что землетрясение в Турции можно отнести к аномалиям, так как первые подземные толчки были сопоставимы со вторым землетрясением. Он пояснил, что обычно афтершоки бывают слабее первого толчка.