В Турции ответили на обвинения США в военной помощи России Глава МИД Турции отверг обвинения в военной помощи России

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отверг утверждения о том, что Анкара передала России электронные изделия, которые могут быть использованы в оборонной промышленности. По его словам, которые приводит ТАСС, Турция сделает все, чтобы не допустить каких-либо нарушений по этой части.

Утверждения о том, что мы передали России электронные изделия, которые могут быть использованы в оборонной промышленности, не соответствуют действительности, — сказал турецкий министр.

Он также подчеркнул, что Турция по-прежнему выступает против конфликта на Украине, не поддерживает прошедшие референдумы о вступлении ряда территорий в состав РФ и привержена выполнению Конвенции Монтрё, в соответствии с которой через Босфор не прошел ни один военный корабль.

Ранее заместитель министра финансов США Брайан Нельсон заявил, что в отношении Турции могут принять самые серьезные санкции за торговлю с Россией. По его мнению, заметный за последний год рост вторичного турецкого экспорта и реэкспорта в Россию делает турецкий частный сектор особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков, и больше всего в этом случае пострадают банки.

До этого турецкий обозреватель Берджан Тутар заявил, что риск прямого военного столкновения НАТО с Россией многократно возрастет, если Западу удастся настроить против Москвы Анкару. По его словам, долгое время только вето Германии и Турции удерживало Альянс от настоящей войны с Россией, однако ситуация может измениться.