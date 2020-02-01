Властям США предлагают просчитывать сценарии с возможной сменой власти и даже кровопролитной гражданской войной в Иране. Соответствующие развязки упоминаются в докладе американской некоммерческой корпорации RAND, адресованном подкомитету Палаты представителей Конгресса по Ближнему Востоку, Северной Африке и международному терроризму. Аналитики считают знаковыми народные выступления последних месяцев в Исламской Республике, однако не списывают со счетов готовность Тегерана подавлять инакомыслие.
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США могут даже стать свидетелями краха режима в Иране и длительной кровопролитной гражданской войны, которая ещё больше дестабилизирует Ближний Восток и будет иметь последствия для Южной и Центральной Азии, — гласит доклад.
Тем не менее, аналитики советуют американским властям в обозримом будущем разработать политику, которая будет продвигать свои интересы, даже если Исламская Республика сохранится в нынешнем виде. Это наиболее вероятный сценарий.
Политическую обстановку в Иране исследователи называют непрозрачной и сложной. Они фиксируют существование многочисленных центров силы и межсекторальных политических фракций. Действия официального Тегерана до сегодняшнего дня свидетельствовали, пишут эксперты, о готовности игнорировать требования не только тех, кто находится за пределами социальной базы властей, но и групп, которые обычно связаны с прагматическими слоями системы. Руководство Исламской Республики, отмечается в документе, вовлечёно в два типа работы по ограничению инакомыслия. Это предотвращение оппозиционных настроений в массах и борьба с инакомыслием в высших эшелонах власти, что, как правило, предполагает ограничения для участия определённых кругов в политическом процессе.
Примером таких ограничений стало
Примечательной тенденцией становится и усиленное вовлечение верховного лидера Али Хаменеи в повседневные решения в области безопасности и обороны. Так, после смерти иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского удара, Хаменеи лично присутствовал на
Эксперты RAND утверждают: несмотря на то, что легитимность иранского руководства в результате последних протестных волн явно пострадала, а народное недовольство продолжает расти, американская политика должна основываться на реальности, а не на том, как политическая система Исламской Республики может выглядеть в будущем. Пока что администрация президента Дональда Трампа применила не самые «полезные» меры на фоне иранского кризиса — усилила своё присутствие в ближневосточном регионе. По словам исследователей, развёртывание большего числа военнослужащих, чья миссия и оперативный статус неясны, может не обеспечить сдерживание Тегерана, а, наоборот, раззадорить его и дать больше целей для асимметричных ответных ударов. Отправки войск недостаточно, если «красные линии» и цели чётко не проведены, заключают эксперты. В связи с этим перед Белым домом стоит задача прояснить свою политику.
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