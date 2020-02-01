Властям США предлагают просчитывать сценарии с возможной сменой власти и даже кровопролитной гражданской войной в Иране. Соответствующие развязки упоминаются в докладе американской некоммерческой корпорации RAND, адресованном подкомитету Палаты представителей Конгресса по Ближнему Востоку, Северной Африке и международному терроризму. Аналитики считают знаковыми народные выступления последних месяцев в Исламской Республике, однако не списывают со счетов готовность Тегерана подавлять инакомыслие.

В докладе «Эскалация с Ираном: результаты и последствия для интересов США и региональной стабильности» говорится, что Вашингтон должен быть готов ко всем сценариям, связанным с Ираном, включая потенциальный крах политической системы, «который может привести к возникновению дружественного демократического государства (остаётся сценарием с низкой вероятностью в обозримом будущем) или к появлению другого авторитарного режима». Эксперты RAND не исключают, что во главе такого «режима» могут встать нынешние оппозиционеры с тёмным прошлым — выходцы из Организации моджахедов иранского народа (ОМИН).

США могут даже стать свидетелями краха режима в Иране и длительной кровопролитной гражданской войны, которая ещё больше дестабилизирует Ближний Восток и будет иметь последствия для Южной и Центральной Азии, — гласит доклад.

Тем не менее, аналитики советуют американским властям в обозримом будущем разработать политику, которая будет продвигать свои интересы, даже если Исламская Республика сохранится в нынешнем виде. Это наиболее вероятный сценарий.

Политическую обстановку в Иране исследователи называют непрозрачной и сложной. Они фиксируют существование многочисленных центров силы и межсекторальных политических фракций. Действия официального Тегерана до сегодняшнего дня свидетельствовали, пишут эксперты, о готовности игнорировать требования не только тех, кто находится за пределами социальной базы властей, но и групп, которые обычно связаны с прагматическими слоями системы. Руководство Исламской Республики, отмечается в документе, вовлечёно в два типа работы по ограничению инакомыслия. Это предотвращение оппозиционных настроений в массах и борьба с инакомыслием в высших эшелонах власти, что, как правило, предполагает ограничения для участия определённых кругов в политическом процессе.

Примером таких ограничений стало решение Совета стражей (надпарламентская структура) в середине января отстранить от участия в грядущих выборах в законодательный орган 90 из 247 нынешних депутатов. Согласно заявлению Совета, это произошло не в силу политических причин — дисквалифицированные были якобы пойманы на многочисленных нарушениях. Президент Хасан Рухани, который принадлежит к группе условных реформистов, назвал решение предвзятым. Большинство выбывших, по его словам, представляли именно «умеренный» лагерь. После выборов в таких условиях парламент станет ультраконсервативным и с большой долей вероятности будет противодействовать политике Рухани.

Али Хаменеи Iranian Supreme Leader'S Website/Keystone Press Agency/Global Look Press

Примечательной тенденцией становится и усиленное вовлечение верховного лидера Али Хаменеи в повседневные решения в области безопасности и обороны. Так, после смерти иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского удара, Хаменеи лично присутствовал на заседании Высшего совета национальной безопасности, хотя обычно он посылает туда своих представителей. Кроме того, Хаменеи впервые за восемь лет лично провёл пятничную молитву в Тегеране 17 января. Он возглавляет джума-намаз только тогда, когда нация сталкивается с чрезвычайной ситуацией. Последний раз это происходило на фоне событий «арабской весны».

Эксперты RAND утверждают: несмотря на то, что легитимность иранского руководства в результате последних протестных волн явно пострадала, а народное недовольство продолжает расти, американская политика должна основываться на реальности, а не на том, как политическая система Исламской Республики может выглядеть в будущем. Пока что администрация президента Дональда Трампа применила не самые «полезные» меры на фоне иранского кризиса — усилила своё присутствие в ближневосточном регионе. По словам исследователей, развёртывание большего числа военнослужащих, чья миссия и оперативный статус неясны, может не обеспечить сдерживание Тегерана, а, наоборот, раззадорить его и дать больше целей для асимметричных ответных ударов. Отправки войск недостаточно, если «красные линии» и цели чётко не проведены, заключают эксперты. В связи с этим перед Белым домом стоит задача прояснить свою политику.