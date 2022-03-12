В Саудовской Аравии провели крупнейшую массовую казнь за десятилетия

В Саудовской Аравии провели самую крупную за последние десятилетия массовую казнь, в ходе которой за различные преступления обезглавили 81 человека, сообщает Associated Press. Количество казнённых превзошло число убитых в результате крупнейшей массовой казни 1980 года.

Казнённые были осуждены за различные преступления, такие как убийство, приверженность к «Аль-Каиде» (террористическая организация, деятельность на территории РФ запрещена) и «Исламскому государству» (террористическая организация, деятельность на территории РФ запрещена), а также за пособничество повстанцам из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Где конкретно произошла массовая казнь, не сообщается. Среди убитых 73 саудовца, семеро йеменцев и сириец.

До этого самая масштабная казнь преступников в Саудовской Аравии была совершена в 1980 году. Тогда были убиты 63 боевика, захватившие заложников в крупнейшей мечети Мекки в 1979 году.

На фоне пандемии коронавируса число казней в стране снизилось, однако власти Саудовской Аравии полностью отказываться от них не стали, отмечает агентство.

Ранее военный трибунал Демократической Республики Конго приговорил к смертной казни 51 человека за убийство пятилетней давности двух сотрудников ООН — гражданки Швеции Зайды Каталан и гражданина США Майкла Шарпа.