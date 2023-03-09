В Израиле протестующие заблокировали аэропорт перед вылетом Нетаньяху

Фото: Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Тель-Авиве участники массовой акции протеста заблокировали шоссе у правительственного комплекса, а также подъезд к аэропорту Бен-Гурион, из которого глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху должен вылететь с визитом в Италию, сообщает портал Ynet. Израильтяне протестуют против проведения судебной реформы.

Акция протеста началась на площади Хабима, которая расположена в центре Тель-Авива. Оттуда участники демонстрации направились к правительственному комплексу. Туда для сдерживания протестующих стянуты наряды конной полиции. Аналогичные акции проходят и в других городах страны.

Некоторое время назад правительство Нетаньяху опубликовало проект судебной реформы. Он подразумевает значительное ограничение полномочий Верховного суда Израиля, в частности, отменять законы, принятые парламентом. Кроме того, дает кабмину возможность контролировать назначение судей.

Как сообщалось ранее, голосование в парламенте Израиля по проекту судебной реформы было намечено на 1 марта. Однако депутаты от оппозиции бойкотировали его и вышли на улицы вместе с протестующими. Нетаньяху заявил, что лидер оппозиции Яир Лапид стремится спровоцировать в стране Анархию. Тот высказал аналогичное обвинение в адрес премьера.