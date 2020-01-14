https://static.news.ru/photo/83e4b88a-36be-11ea-847d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Около 25 миллионов человек приняли участие в церемониях прощания с командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касемом Сулеймани, которые состоялись в разных городах Ирана.

Двадцать пять миллионов человек приняли участие в церемонии. Остальные из 80 миллионов населения Ирана также соболезновали, — цитирует агентство Fars официального представителя Корпуса стражей исламской революции Рамазана Шарифа.

Он подчеркнул, что, когда тело генерала Сулеймани доставили в страну, церемонии прощания прошли в пяти городах: Тегеране, Ахвазе, Куме, Мешхеде и Кермане.

Ранее NEWS.ru писал, что обстановка на Ближнем Востоке резко накалилась после того, как 3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Ранним утром этого же дня иранские ПВО случайно сбили украинский самолёт, следовавший из Тегерана в Киев, приняв его за вражеский объект.