Около 25 миллионов человек приняли участие в церемониях прощания с командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касемом Сулеймани, которые состоялись в разных городах Ирана.
Двадцать пять миллионов человек приняли участие в церемонии. Остальные из 80 миллионов населения Ирана также соболезновали, — цитирует агентство Fars официального представителя Корпуса стражей исламской революции Рамазана Шарифа.
Он подчеркнул, что, когда тело генерала Сулеймани доставили в страну, церемонии прощания прошли в пяти городах: Тегеране, Ахвазе, Куме, Мешхеде и Кермане.
Ранее NEWS.ru писал, что обстановка на Ближнем Востоке резко накалилась после того, как 3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Ранним утром этого же дня иранские ПВО случайно сбили украинский самолёт, следовавший из Тегерана в Киев, приняв его за вражеский объект.