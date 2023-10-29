В Газе назвали число жертв конфликта с Израилем AFP: Минздрав Газы сообщил о восьми тысячах жертв конфликта с Израилем

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Минздрав Газы заявил, что число жертв эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, сообщает AFP. По данным агентства, половиной убитых оказались дети.

Число погибших, связанных с израильской агрессией, превысило восемь тысяч человек, половина из которых — дети, — отмечается в публикации.

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич ранее заявила, что потрясена уровнем человеческих страданий в секторе Газа. Она назвала ситуацию в регионе катастрофическим провалом, с которым миру нельзя мириться. В регион прибыли десять экспертов МККК, включая хирургическую бригаду. Они привезли в сектор Газа медикаменты, но их недостаточно. До этого директор оперативного отдела МККК Мартин Шупп говорил, что гуманитарную ситуацию в регионе нельзя назвать иначе как отчаянной.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее сообщила, что сотням раненых в секторе Газа проводят операции без анестезии. Там уточнили, что прибытия на территорию анклава в настоящее время ожидают около 26 тонн медицинской помощи. В ВОЗ также призвали армию Израиля не обстреливать медицинские учреждения на территории Газы.