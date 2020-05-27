Ближний Восток

Турецкий военный погиб при взрыве самодельной бомбы в Идлибе

20:57, 27 мая 2020
Фото: Juma Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны Турции сообщило о гибели одного военного в провинции Идлиб. Смерть наступила в результате взрыва самодельного устройства.

В результате взрыва во время патрулирования в Идлибе один военный погиб, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Взрывное устройство сработало на пути следования турецкого военного конвоя на трассе М4. Несколько человек получили ранения и были доставлены в госпитали. Медики оценивают их состояние как тяжёлое.

NEWS.ru передавал ранее, что для организации патрулирования создан единый российско-турецкий координационный центр. Совместные вылазки проводится согласно договорённостям лидеров России и Турции.

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