Турецкий военный погиб при взрыве самодельной бомбы в Идлибе

Минобороны Турции сообщило о гибели одного военного в провинции Идлиб. Смерть наступила в результате взрыва самодельного устройства.
В результате взрыва во время патрулирования в Идлибе один военный погиб, —
цитируетсообщение ведомства РИА Новости.
Взрывное устройство сработало на пути следования турецкого военного конвоя на трассе М4. Несколько человек получили ранения и были доставлены в госпитали. Медики оценивают их состояние как тяжёлое.
NEWS.ru передавал ранее, что для организации патрулирования создан единый российско-турецкий координационный центр. Совместные вылазки проводится согласно договорённостям лидеров России и Турции.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен