https://static.news.ru/photo/a77da596-eacd-11e9-9662-fa163e074e61_660.jpg Фото: Türk Silahlı Kuvvetleri/flickr.com

Военные Турции пересекли сирийскую границу в трёх точках, сообщили в Минобороны страны.

Операция проходит к востоку от реки Евфрат, передаёт Yeni Safak . Турецкие военнослужащие двигаются совместно с представителями сирийской национальной армии.

Как писал News.ru, операция турецких силовиков против курдов на северо-востоке Сирии началась 9 октября и получила название «Источник мира». Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана взвесить все последствия, которые может повлечь за собой военная операция по созданию зоны безопасности в Сирии. Об этом глава российского государства заявил в телефонном разговоре с турецким коллегой.