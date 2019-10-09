Военные Турции пересекли сирийскую границу в трёх точках, сообщили в Минобороны страны.
Операция проходит к востоку от реки Евфрат, передаёт
Как писал News.ru, операция турецких силовиков против курдов на северо-востоке Сирии началась 9 октября и получила название «Источник мира». Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.
Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана взвесить все последствия, которые может повлечь за собой военная операция по созданию зоны безопасности в Сирии. Об этом глава российского государства заявил в телефонном разговоре с турецким коллегой.
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