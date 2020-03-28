Командование Демократических сил Сирии (ДСС), многонационального альянса с преобладанием курдов, в последние дни выводит своих лидеров и их семьи из города Тель-Рифат (север провинции Алеппо). Причиной стали слухи о том, что власти Турции могут инициировать новую военную операцию с участием лояльных оппозиционных группировок на северо-востоке САР. Как бы странно ни звучали эти сообщения на фоне пандемии, повод доверять им действительно есть.
Корреспондент газеты «Заман аль-Вазл» в Алеппо
Четыре года назад ДСС, пользуясь авиационной поддержкой РФ, взяли под свой контроль Тель-Рифат и его окрестности. С тех пор в северной сельской местности провинции Алеппо происходят столкновения с лояльными Турции сирийскими группировками с применением тяжёлой артиллерии и нападением на военные посты. Военное усиление турецких сил пока что
Намёки на новый план, который заключается в том, чтобы прибрать к рукам находящиеся в американской зоне ответственности нефтеносные районы Заевфратья, турецкое руководство начало посылать в начале марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил тогда, что говорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным о судьбе северо-востока Сирии. Турецкий лидер предложил РФ «создать фундамент» в Заевфратье, чтобы «помочь разрушенной войной Сирии встать на ноги». Фундамент подразумевался экономический: Анкара не против вместе с Москвой использовать нефтяные месторождения Заевфратья. Правда, российская сторона публично не комментировала, готова ли она к сделке с Анкарой по поводу этих провинций. Также пока непонятно, что делать с американскими военными.
Эксперты полагают: для того чтобы заставить администрацию президента США вывести контингент из Сирии почти полностью, Турции достаточно дать гарантии, что она не допустит разрастания иранского военного влияния в контролируемых районах. У Анкары есть надёжная «группа поддержки». К примеру, за «турецкий» вариант развития событий выступает спецпредставитель Госдепа Штатов по Сирии Джеймс Джеффри.
Интересно, что в свете этих планов американские дипломаты практически
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