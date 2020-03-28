Командование Демократических сил Сирии (ДСС), многонационального альянса с преобладанием курдов, в последние дни выводит своих лидеров и их семьи из города Тель-Рифат (север провинции Алеппо). Причиной стали слухи о том, что власти Турции могут инициировать новую военную операцию с участием лояльных оппозиционных группировок на северо-востоке САР. Как бы странно ни звучали эти сообщения на фоне пандемии, повод доверять им действительно есть.

Корреспондент газеты «Заман аль-Вазл» в Алеппо сообщил со ссылкой на свои источники в Тель-Рифате, что ДСС информировали местных командиров и их родственников о необходимости срочно покинуть город и направиться в другие районы к востоку от реки Евфрат. Их готовы принять провинции Хасеке, Ракка и Дейр эз-Зор. По словам журналиста, люди находятся в состоянии страха и паники, замечая, что лидеры ДСС и их близкие покидают Тель-Рифат. Это побудило некоторых гражданских собрать часть своих вещей и бежать за пределы города. Несмотря на то что пока нет никаких признаков начала военных действий со стороны протурецкой Сирийской национальной армии в районе Тель-Рифата, ситуация может измениться. У местных есть подозрение, что Россия и Турция работают над негласным соглашением о разделе северо-востока Арабской Республики.

Четыре года назад ДСС, пользуясь авиационной поддержкой РФ, взяли под свой контроль Тель-Рифат и его окрестности. С тех пор в северной сельской местности провинции Алеппо происходят столкновения с лояльными Турции сирийскими группировками с применением тяжёлой артиллерии и нападением на военные посты. Военное усиление турецких сил пока что фиксируется исключительно в соседней провинции Идлиб. Накануне сирийско-турецкую границу пересёк военный конвой — на фоне сообщений о наращивании сил САА в районе населённого пункта Джабаль аз-Завия. Арабские наблюдатели полагают, что силы Асада ждут зелёного света от российского командования в Сирии, чтобы возобновить наступательную операцию против протурецких сил. Не исключено, что это произойдёт в течение первой недели апреля, говорят они. Если допустить некие негласные российско-турецкие договорённости по Идлибу, это может означать, что северо-восток отдан на откуп Анкаре.

Намёки на новый план, который заключается в том, чтобы прибрать к рукам находящиеся в американской зоне ответственности нефтеносные районы Заевфратья, турецкое руководство начало посылать в начале марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил тогда, что говорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным о судьбе северо-востока Сирии. Турецкий лидер предложил РФ «создать фундамент» в Заевфратье, чтобы «помочь разрушенной войной Сирии встать на ноги». Фундамент подразумевался экономический: Анкара не против вместе с Москвой использовать нефтяные месторождения Заевфратья. Правда, российская сторона публично не комментировала, готова ли она к сделке с Анкарой по поводу этих провинций. Также пока непонятно, что делать с американскими военными.

Эксперты полагают: для того чтобы заставить администрацию президента США вывести контингент из Сирии почти полностью, Турции достаточно дать гарантии, что она не допустит разрастания иранского военного влияния в контролируемых районах. У Анкары есть надёжная «группа поддержки». К примеру, за «турецкий» вариант развития событий выступает спецпредставитель Госдепа Штатов по Сирии Джеймс Джеффри.