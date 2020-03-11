Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве 5 марта могли закончиться сделкой по северо-востоку Сирии, большая часть которого пока находится под контролем курдских военизированных формирований. На это указывают высказывания самого турецкого лидера, который сообщил о том, что предложил российскому коллеге некий вариант торга, предполагающий совместный передел нефтеносных районов.

Эрдоган озвучил в разговоре с Путиным инициативу взять под совместный контроль нефтяные месторождения северо-востока Арабской Республики — вместо сирийских курдов.

Я предложил господину Путину, что — если он предоставит финансовую помощь — мы могли бы создать фундамент, и при помощи добытой здесь нефти мы могли бы помочь разрушенной Сирии встать на ноги, — заявил Эрдоган.

Путин, по словам турецкого лидера, пока что оценивает сказанное. Однако Эрдоган добавил, что он может сделать подобное предложение и президенту США Дональду Трампу, который оставил часть американского контингента в Сирии исключительно по соображениям экономической целесообразности.

Вместо того, чтобы террористы извлекали здесь выгоду, мы могли бы получить возможность восстанавливать Сирию за счёт доходов (от нефти. — NEWS.ru), — отметил президент Турции. — Это также станет иллюстрацией того, кто защищает единство Сирии и кто её захватывает.

Насколько это предложение интересно Москве, вряд ли будет известно доподлинно: ранее частные военные силы, чьё управление приписывают России, были замечены в нападении на нефтяные точки в Дейр эз-Зоре — ещё в те времена, когда администрация президента США не объявила во всеуслышание, что хочет снять с себя обязательства за северо-восток Сирии. Эта провинция находится к югу от 30-километровой зоны, которую создала на севере страны лояльная Эрдогану сирийская оппозиция при поддержке кадровых турецких военных. Там базируются курдские формирования, составляющие основу проамериканского альянса Демократические силы Сирии (ДСС). Их турецкие власти считают ответвлением радикально левой Рабочей партии Курдистана, признанной террористической в Анкаре. Наступательные действия в этом районе вряд ли будет возможно провести без согласования с вовлечёнными в сирийский конфликт глобальными игроками — РФ и США.

Xinhua/Global Look Press

Структуры курдского самоуправления, в свою очередь, довольно прагматично относятся к торговле углеводородами. Так, были данные, что нефть, добытая в Заевфратье, поставлялась в районы, контролируемые сирийской правительственной армией. В частности, сообщалось о том, что близкая сирийскому президентскому дворцу компания Qatirji Group закупала у ДСС сырую нефть и перерабатывала её. При этом один из владельцев Qatirji Group Хоссам аль-Катерджи предпринимал активные попытки обезопасить маршруты поставок за счёт собственных иррегулярных формирований. Накануне издание Al Araby Al Jadeed опубликовало данные, согласно которым ДСС ведёт поставки и в те районы, которые контролируются протурецкой сирийской оппозицией. Так, в получении чёрного золота Заевфратья были замечены населённые пункты Джераблус и Аль-Баб, которые находятся к северу от Алеппо и входят в турецкую оперативную зону.

Согласие Москвы с переделом северо-востока Сирии будет означать неприятные последствия для оппозиционных структур в провинции Идлиб, натиск на которую ведёт сирийская правительственная армия. Распространение турецкого контроля в одной части Арабской Республики автоматически означает торг и, соответственно, потерю контроля над другой. Договорённости между Путиным и Эрдоганом от 5 марта, которые успели получить аванс в виде названия «Сочи 2.0» (по аналогии с сочинскими соглашениями 2018 года), и без того выглядят тупиком в попытках Анкары отстоять своё право на часть Идлиба. Не исключено, что наступление правительственных сил на этот район не только не будет заморожено, но и продолжится в среднесрочной перспективе. Это лишь вопрос времени. Однако нынешняя неготовность союзных России сил в Сирии выполнять свои обязательства перед другими сторонами заставляет беспокоиться за соглашения, возможные в будущем. Согласовать сделку можно, но восстановить кредит доверия — невероятно тяжело.