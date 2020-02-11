Минобороны Турции сообщило о «нейтрализации» 51 военнослужащего сирийской армии. Турецкие войска начали бомбить сирийцев 10 февраля — в ответ на обстрел, погубивший пятерых солдат.
Турки отчитались об уничтожении двух танков, зенитной установки и склада боеприпасов. Один сирийский танк был захвачен турецкой армией,
Утром 11 февраля военные Турции, которые поддерживают сирийскую оппозицию, сбили вертолёт правительственных войск Башара Асада.
Как писал NEWS.ru, сирийские войска атаковали военную базу в городе Тафтаназ, где дислоцированы турецкие военные. Турция ответила артобстрелами и в первый день операции заявила об уничтожении 101 сирийца.
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