Фото: Erdogan Operasyon BÃLgesinde/Xinhua/Global Look Press

Визит палестинского лидера Махмуда Аббаса в Нью-Йорк может продлиться на некоторое время. Политик готов задержаться ради незамедлительных переговоров с Израилем в штаб-квартире ООН.

Однако представитель Иерусалима при ООН — Данни Данон — считает, что на серьёзные намерения политика указывала бы его поездка в столицу еврейского государства или в Вашингтон, пишет ТАСС. Аббас собирается...