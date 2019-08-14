Турция близка к завершению строительства своей второй по счёту военной базы в Катаре. Уже осенью этого года на территории эмирата, который в 2017 году подвергся беспрецедентной экономической и дипломатической блокаде со стороны своих соседей и партнёров по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), состоится открытие военного объекта. Наблюдатели полагают, что это — очередная попытка Анкары продемонстрировать таким региональным соперникам, как Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), своё влияние.

Ожидается, что в церемонии открытия турецкой военной базы примут участие эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Новый объект Вооружённых сил Турции будет располагаться рядом с уже находящейся в Катаре базой «Тарек бен Зияд». Она, в свою очередь, расположена к югу от столицы эмирата Дохи. С октября 2015 года на объекте «Тарек бен Зияд» развёрнуты подразделения турецких сухопутных войск и военно-воздушных сил — всего, по различным экспертным оценкам, около 3 тыс. военнослужащих. После объявленной в 2017 году катарской блокады руководство Турецкой Республики увеличило численность военных в эмирате. Однако, как утверждает местная пресса, сейчас, после введения в строй второй базы, число дислоцированных в Катаре турецких войск возрастёт в разы.

Реджеп Тайип Эрдоган Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анкара отрицает, что пытается распространять своё влияние в различных частях света, создавая военные базы и направляя туда войска. Миссия в Катаре, по версии турок, является притягивающей спекуляции темой. На самом деле их военные активно участвуют в учениях, а присутствие войск помогает сотрудничающим сторонам обмениваться опытом.

Глава Объединённого командования сил Катара и Турции Осман Илерчиль в этой связи замечает , что обе страны прилагают достаточно много усилий для того, чтобы повысить боевой уровень своих военнослужащих, и турецкая база здесь, в Персидском заливе, необходима в том числе для этого.

Могу сказать, что обе стороны придерживаются общего подхода к проведению всех учений, — говорит он.

Турецкие военные офицеры утверждают в разговоре с прессой, что их присутствие в Катаре и взаимодействие с местными коллегами является полезным способом улучшения собственного военного опыта.

Однако усиление турецкого контингента на фоне регионального кризиса выглядит не как мера, рассчитанная на повышение качества подготовки. Скорее, похоже, что один игрок решил поддержать своего тактического союзника.

Доху и Анкару зачастую относят к «иранскому» блоку — в силу их крепнущей политической, и не только кооперации. Впрочем, сам Катар всегда утверждал, что дипломатический кризис вряд ли перерастёт в военное противостояние. Министр иностранных дел эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани говорил, что «никакой военной эскалации не будет».

Мы уверены в том, что в конечном счёте ситуация будет взята под контроль, — говорил шеф катарской дипломатии.

С-400 «Триумф» Сергей Булкин/News.ru

Несмотря на свои тесные отношения с Саудовской Аравии, за снятие антикатарской блокады выступала и американская администрация. Впрочем, вопрос о покупке Катаром российских С-400 ещё способен добавить огня в этот региональный кризис, говорят аналитики.

Помимо Катара, у Анкары есть официальные экспедиционные базы в Сомали, на Северном Кипре и в Судане. «Неформальные действия» турецкая сторона ведёт в Ливии, где она политически поддерживает и обеспечивает оружием Правительство национального согласия. В Сомали Турция создала крупную военную базу (в Могадишо) для подготовки местных армейских структур.