Турция близка к завершению строительства своей второй по счёту военной базы в Катаре. Уже осенью этого года на территории эмирата, который в 2017 году подвергся беспрецедентной экономической и дипломатической блокаде со стороны своих соседей и партнёров по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), состоится открытие военного объекта. Наблюдатели полагают, что это — очередная попытка Анкары продемонстрировать таким региональным соперникам, как Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), своё влияние.
Ожидается, что в церемонии открытия турецкой военной базы
Анкара отрицает, что пытается распространять своё влияние в различных частях света, создавая военные базы и направляя туда войска. Миссия в Катаре, по версии турок, является притягивающей спекуляции темой. На самом деле их военные активно участвуют в учениях, а присутствие войск помогает сотрудничающим сторонам обмениваться опытом.
Глава Объединённого командования сил Катара и Турции Осман Илерчиль в этой связи
Могу сказать, что обе стороны придерживаются общего подхода к проведению всех учений, — говорит он.
Турецкие военные офицеры утверждают в разговоре с прессой, что их присутствие в Катаре и взаимодействие с местными коллегами является полезным способом улучшения собственного военного опыта.
Однако
Доху и Анкару зачастую относят к «иранскому» блоку — в силу их крепнущей политической, и не только кооперации. Впрочем, сам Катар всегда утверждал, что дипломатический кризис вряд ли перерастёт в военное противостояние. Министр иностранных дел эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани говорил, что «никакой военной эскалации не будет».
Мы уверены в том, что в конечном счёте ситуация будет взята под контроль, — говорил шеф катарской дипломатии.
Несмотря на свои тесные отношения с Саудовской Аравии, за снятие антикатарской блокады выступала и американская администрация. Впрочем, вопрос о покупке Катаром российских С-400 ещё способен добавить огня в этот региональный кризис, говорят аналитики.
Помимо Катара, у Анкары есть официальные экспедиционные базы в Сомали, на Северном Кипре и в Судане. «Неформальные действия» турецкая сторона ведёт в Ливии, где она политически поддерживает и обеспечивает оружием Правительство национального согласия. В Сомали Турция создала крупную военную базу (в Могадишо) для подготовки местных армейских структур.
А Кипр, в свою очередь, был наиболее горячей зоной, где у Анкары есть свой контингент. Бурение турецкими судами скважин у побережья Республики Кипр только усилило ощущение приближающегося конфликта в Восточном Средиземноморье. Здесь у турецкой стороны имеются 30 тыс. военных. Поступают сообщения, что она также рассматривает возможность создания там военно-морской базы, против которой, скорее всего, будет выступать большая часть западных столиц. Главная проблема всех этих военных объектов — это доступность. Что касается целей, то развёртывание контингента в Катаре, Сомали и Судане, а также кампания в Ливии широко