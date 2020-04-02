В Турции опасаются, что прокурдский альянс «Демократические силы Сирии» (ДСС) и сирийское правительство достигнут договорённости о военном сотрудничестве, что приведёт к проведению совместных операций в мятежной провинции Идлиб. Это отражают публикации в турецкой прессе о заявлениях курдских политиков. Для подобных страхов есть все основания, учитывая, что курдские формирования лишены альтернатив в сотрудничестве на северо-востоке Сирии.

Государственное турецкое издание Daily Sabah обращает внимание на то, что провинция Идлиб, находящаяся в зоне ответственности сирийских умеренных повстанцев и радикальных групп, пытается восстановиться благодаря действию российско-турецких соглашений. При этом ДСС обдумывают сотрудничество с сирийской армией, которая, как напоминает газета, является главной виновницей обострения в оппозиционном анклаве. Издание считает важным индикатором линии ДСС заявление сопредседателя курдской партии «Демократический союз» Айши Хассо, которая допустила, что курдские формирования могут встать на сторону сирийского правительства и России в идлибской зоне деэскалации, если их требования будут услышаны. Замечания Хассо, пишет Daily Sabah, показывают не только сложность отношений между участниками вооружённого конфликта в Сирии, но и просчёт американцев при выборе партнёров в сирийском театре боевых действий.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Скандальное высказывание Хассо прозвучало ещё 24 марта в ходе разговора с порталом Syria Direct, однако, вероятно, было замечено турками только сейчас. По её словам, любой договор с РФ и Дамаском об участии соединений «Демократических сил Сирии» в борьбе против турецких военных и оппозиционных вооружённых группировок в Идлибе должен быть подкреплён соглашением об исключительном статусе ДСС в рамках Сирийской арабской армии (САА). Если правительство Сирии согласится обсудить эту тему, тогда решение об участии альянса в битве за Идлиб будет принято. Несмотря на то, что Хассо фактически дала повод говорить о военном сотрудничестве с сирийским правящим режимом и Россией против Турции, она опровергла утверждения о том, что такое взаимодействие когда-либо происходило. Тем не менее сопредседатель партии «Демократический союз» намекнула, что подобное развитие событий может быть выгодно курдским формированиям, если статус соединений ДСС внутри САА будет согласован на более-менее компромиссных условиях.

Дамаск уговаривал «Демократические силы Сирии» интегрироваться в Сирийскую арабскую армию, однако без каких-либо уступок. Так, министерство обороны публично призывало альянс присоединиться к САА и «противостоять турецкой агрессии» на территории преимущественно автономного северо-востока страны. Главное командование вооружённых сил радо приветствовать членов подразделений ДСС, которые готовы присоединиться, говорилось в распространённом заявлении ведомства. По его оценкам, «сыновья единой Сирии, арабы и курды» сталкиваются с «одним врагом». Были данные, что сирийское МВД призывало связанные с ДСС полицейские подразделения «Ассаиш» влиться в государственные службы безопасности. Впрочем, условия, на которых официальный Дамаск предлагает «Демократическим силам Сирии» интегрироваться в САА, так и остаются туманными. Очевидно только одно — курдским командирам они не вполне нравятся.

Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Это не первый раз, когда курдские структуры пытаются наладить контакты с официальным Дамаском. В 2019 году они провели серию переговоров с намерением установить партнёрские отношения, однако всё закончилось неудачей. Импульс для поиска путей взаимодействия появился после заявления президента США Дональда Трампа о выводе американского контингента из Сирии. После этого триггером стало начатое Турцией в октябре прошлого года военное наступление на северо-восток Арабской Республики, который находится под контролем ДСС. Важным ограничительным фактором остаётся и фрагментарность курдских сил, отвечающих за северо-восток Сирии. Партия «Демократический союз» может быть готова к различным вариантам слияния, однако не факт, что подобные опции будут рассматриваться всем военным командованием ДСС.