Трещину в земле глубиной с 10-этажный дом в Хатае сняли с коптера

Фото: Турция. Провинция Кахраманмараш. Последствия землетрясения

Турция. Провинция Кахраманмараш, последствия землетрясения

Огромную трещину, которая образовалась в турецкой провинции Хатай после землетрясений, сняли с коптера, кадры обнародовало агентство IHA Haber. Разлом в земле шириной свыше 200 метров и глубиной около 30 метров, сопоставимый с 10-этажным домом, разделил пополам оливковое поле. По последним данным, число погибших в результате удара стихии в Турции достигло 20 665 человек, еще свыше 80 тысяч получили ранения.

После землетрясения в Хатае образовался гигантский разлом глубиной 30 метров и шириной около 200 метров, разделивший оливковое поле на две части. Местные жители рассказали, что слышали громкий взрыв при землетрясении, — говорится в публикации.

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции сообщило, что из зоны катастрофы по данным на 11 февраля эвакуировали более 92 тысяч человек. Вследствие землетрясений в 11 турецких провинциях были разрушены около 6,5 тысячи домов.

Среди погибших в Турции оказалась семья россиян из четырех человек, включая двоих детей. Брат погибшего главы семьи рассказал, что все четверо приехали в Хатай в гости к родителям.

Ранее в Сети появились ужасающие кадры массовых захоронений погибших при землетрясениях в Турции, тела которых не были опознаны.