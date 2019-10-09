https://static.news.ru/photo/e68c34c4-eaa4-11e9-a020-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп на официальном уровне запретил армии США помогать «Сирийским демократическим силам» (SDF) на севере САР.

Приказ связан с действиями Турции в регионе — Анкара начала военную операцию в республике. Бомбардировке подвергся город Рас эль-Айн и близлежащие деревни. Акция получила название «Источник мира». После этого сирийские курды обратились к властям США. Они попросили Белый дом создать в Сирии бесполётную зону, передаёт РИА Новости .

После первых ударов глава Турции Реджеп Эрдоган проинформировал руководителей основных политических партий страны о ходе новой военной операции против курдов на севере Сирии. Глава государства сделал это посредством телефонных контактов.

До этого турецкое командование начало перебрасывать свои войска на северо-восток Сирии, а ещё раньше устроило бомбардировки позиций курдов.

Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Эрдогана взвесить все последствия, которые может повлечь за собой военная операция по созданию зоны безопасности в Сирии. Об этом глава российского государства заявил в телефонном разговоре с турецким коллегой, писал News.ru.