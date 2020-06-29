Тегеран потребовал от Интерпола объявить в розыск президента США

https://static.news.ru/photo/72fb5f18-b9f6-11ea-aefb-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Судебные власти Ирана настаивают на объявлении Интерполом в международный розыск президента США Дональда Трампа и других лиц, причастных к гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

По словам прокурора Тегерана Али Мехра, на сегодняшний день идентифицированы 36 человек, участвовавших в подготовке убийства Сулеймани. В их числе политики и военные США, а также других стран. Список причастных, которых иранские власти обвиняют в убийстве и терроризме, возглавляет Трамп.

Судебные органы Ирана приняли постановление о привлечении указанных лиц к ответственности и объявлении красного статуса через Интерпол, что предусматривает содействие сил правопорядка по всему миру в их поиске и поимке, сообщает агентство Mehr.

Сулеймани был убит 3 января в ходе военной операции, которую проводили американские войска в Багдаде. В Тегеране заявили, что к расследованию и суду над причастными к убийству будут привлечены международные инстанции.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, детали операции, в ходе которой был ликвидирован иранский военачальник, могут быть раскрыты через 15-20 лет. По данным американских СМИ, Болтон и глава Госдепартамента США Майк Помпео убеждали Трампа уничтожить Сулеймани в ответ на удар по американскому военному беспилотнику RQ-4. Тот соглашался на такие меры только в случае гибели граждан США.