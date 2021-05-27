Талибы расширяются: боевики заявили о своём праве на Центральную Азию

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) предупредило соседние с Афганистаном страны о последствиях возможного размещения на их территориях американских баз. Соответствующее заявление группировка сделала на фоне растущих слухов о «переезде» иностранного контингента из Исламской Республики в государства Центральной Азии. Эксперты видят в этих высказываниях концептуальный сдвиг: до этого момента движение позиционировало себя исключительно как афганскую силу и не высказывало претензий на региональное влияние.
В заявлении талибы обращают внимание на то, что в последние недели западные СМИ активно обсуждают перемещение техники и войск США из Афганистана в центральноазиатские республики — для сохранения оперативных возможностей.
Иностранные силы являются основной причиной отсутствия безопасности и продолжения войн в регионе, — говорится в сообщении группировки. — Каждый стал тому свидетелем за последние двадцать лет.
Талибы призвали соседние государства «никому не позволять этого и не предоставлять уступки». Если американский контингент вернётся в Центральную Азию, то это будет «большой исторической ошибкой и позором», уверяют боевики. Народ Афганистана «не будет хранить молчание перед такими чудовищными и провокационными действиями», говорится в заявлении «Талибана».
В связи с тем, что мы неоднократно заверяли других, что наша земля не будет использоваться против безопасности других, мы также призываем других не использовать свою территорию и воздушное пространство против нашей страны, — отмечается в заявлении.
Если такой шаг будет сделан, то «ответственность за все несчастья и трудности» ляжет на тех, кто предпринял инициативу, подчёркивают боевики.
Аппетит к Центральной Азии
Первым о том, что США намерены реорганизовать свою антитеррористическую политику,
Как возможные локации американцы рассматривают Узбекистан, Таджикистан, а также, по некоторой информации, Казахстан. Впрочем, к властям этих государств никаких официальных уведомлений пока не поступало. Такой шаг, как говорят американские официальные лица, необходим из-за того, что силы безопасности Афганистана по-прежнему крайне слабы, чтобы действовать в одиночку.
Есть и предложение перекинуть контингент на Ближний Восток — в страны Персидского залива, — однако американские военные советники уверяют, что Узбекистан и Таджикистан как нельзя лучше подходят для «переезда»: территория этих государств обеспечивает большие возможности для оперативных действий по поддержке официального Кабула.
Среди препятствий — оборонные доктрины самих центральноазиатских игроков, а также влияние России и Китая в регионе, которые неизбежно интерпретируют появление военных объектов США как угрозу своим интересам. Российская сторона, как следует из заявлений спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова, уже поинтересовалась у таджикских и узбекских коллег, насколько правдивы сообщения The Wall Street Journal.
Они дали понять, что это невозможно, — сообщил дипломат. — Поэтому нам особо противодействовать этому и не приходится.
Переформатирование «Талибана»
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Талибы, как кажется, после успеха переговоров с США и регулярного посещения ряда региональных столиц ощущают уверенность в собственных политических и военных силах. А это может привести к непредсказуемым и неконтролируемым последствиям.
Сообщение с предостережением для государств Центральной Азии уже выходит за рамки привычных высказываний «Талибана». На это в разговоре с NEWS.ru обратил внимание директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.
Это заявление идёт вразрез с предыдущими заявлениями талибов о том, что группировка не имеет целей за пределами Афганистана.
Несмотря на то что талибы ограничены в возможности дестабилизировать регион, внешние игроки могут воспринять предостережение очень серьёзно, заключает аналитик.