Талибы освободили афганских спецназовцев в провинции Герат

Талибы (движение запрещено в России) освободили из-под стражи спецназовцев, которых удерживали в западной провинции Герат. Об этом сообщил канал Al Jazeera со ссылкой на представителя радикального движения, захватившего власть в Афганистане.

Отмечается, что освобождены 145 бойцов спецназа, которые попали в заключение после сдачи власти и бегства из страны бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани.

15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» вошли в Кабул без боя. В течение нескольких часов контроль над афганской столицей был установлен. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны. Он заявил, что не хотел допустить кровопролития. Страны Запада начали эвакуировать своих граждан.

Ранее сообщалось, что талибы объявили всеобщую амнистию для бывших правительственных чиновников и призвали их возобновить работу в госучреждениях.