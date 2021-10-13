Стресс-тест: отношения Турции и США ждёт испытание авиацией

Турция ожидает ответа США на свой официальный запрос о приобретении партии истребителей F-16 и на модернизацию уже находящихся на вооружении республики самолётов этого поколения. Сообщения о том, что Анкара обратилась к союзнику с соответствующей просьбой, появились не так давно. Мотивируя это обращение, турецкие официальные лица обращают внимание на то, что устаревший парк F-16 нуждается в обновлении, иначе это поставит под удар южный фланг НАТО. Не исключено, что ответ администрации президента Джо Байдена будет определяющим с точки зрения дальнейшего пути развития отношений между США и Турцией.

Несмотря на то что данные о готовности Анкары закупить 40 новых F-16 появились совсем недавно , в американском лоббистском сообществе уже начались характерные движения. Так, ряд организаций гражданского общества объявили о кампании по противодействию официальному запросу Турции. Среди них — «Американские друзья Курдистана» и Армянский национальный комитет Америки. Критики президента Реджепа Тайипа Эрдогана апеллируют к привычному спектру обвинений — от претензий к его политике на Южном Кавказе до военной кампании в северных районах Сирийской Арабской Республики.

Соответствующую атмосферу создаёт и та настороженность, с которой Демократическая партия США смотрит на традиционные альянсы своей страны на Ближнем Востоке. Кроме того, Анкара остаётся объектом двухпартийной критики за военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Москвой. После того как Турция подверглась санкционным мерам на базе «Закона о противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA) за приобретение у российского производителя зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, она не изменила своей позиции по вопросу о необходимости развивать соответствующие связи с Россией.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Необходимость в истребителях

Однако Турция всё ещё рассчитывает вернуться в программу производства истребителей пятого поколения F-35, из которой она была исключена на фоне скандала вокруг С-400. По крайней мере это следует из последних заявлений пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына.

Если проблема [с F-35] не будет решена, мы продолжим поиск альтернатив. Альтернативой можно считать расширение существующего парка F-16 и его модернизацию. В зависимости от обстоятельств, окончательное решение будет принято исходя из наших потребностей, — в то же время сказал представитель Эрдогана.

Калын обратил внимание на то, что исключение Турции из программы F-35 было «совершенно незаконным и несправедливым».

Комментируя изданию Middle East Eye (MEE) последовавший в адрес США запрос на покупку и обновление F-16, неназванный турецкий чиновник пояснил : если не дать Турции возможность модернизировать устаревший парк истребителей четвёртого поколения, это может поставить под угрозу безопасность не только республики, но и южного фланга НАТО.

Американские официальные лица никогда не говорили нам, что модернизация F-16 является чем-то недосягаемым, — говорит собеседник MEE. — Мы считаем, что Вашингтон также должен помнить о необходимости баланса между Турцией и Грецией.

Другой источник MEE в Анкаре проинформировал, что у администрации президента США нет проблем с просьбой обновить F-16. Другое дело — конгресс.

Проверка доверия

В Турции уверены: ожидающийся ответ США на запрос относительно F-16 будет экзаменом для двусторонних отношений. Неназванные турецкие источники Al-Monitor называют это «последней проверкой доверия», после которой Анкара вполне может изменить стратегию коммуникации со своим ближайшим союзником. Отказ администрации Байдена в том, что касается помощи с самолётами четвёртого поколения, вполне вероятно, может привести к тому, что Анкара обратится к Москве за приобретением Су-35, рассуждает Al-Monitor.

По крайней мере в августе 2019 года, вскоре после того как США запретили Турции участвовать в программе F-35, Эрдоган во время визита на авиасалон МАКС-2019 в Жуковском не исключил такой сделки.

Как отмечает Al-Monitor, многие в Турции сейчас задаются вопросом, не подавала ли Анкара запрос на F-16 только для того, чтобы получить категорический отказ и заложить тем самым основу для переговоров с Россией о приобретении новейших самолётов.

Интересно, что сама «российская» тема долгое время служила для Турции инструментом давления на США в ситуациях, когда те пытались дистанцироваться от союзника.

Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган Сергей Булкин/NEWS.ru

Откат к старым скандалам

В разговоре с NEWS.ru турецкий политолог Юсуф Эрим заметил, что в обычных обстоятельствах запрос Турции на покупку F-16 и комплектов для модернизации следовало бы рассматривать как обычную формальность, однако, принимая во внимание текущее состояние двусторонних отношений, нельзя с уверенностью сказать, что запрос будет одобрен конгрессом и Госдепартаментом.

Эта покупка превратилась в стресс-тест для союзников по НАТО. Отношения находятся на перепутье, и решение США может определить их маршрут в обозримом будущем. Одобрение Вашингтона может вернуть отношения в нужное русло, в то время как отказ может создать для турок дорожную карту, аналогичную той, которая привела к приобретению Анкарой у россиян систем С-400. Юсуф Эрим турецкий политолог турецкий политолог

Как отмечает аналитик, F-16 вполне могут удовлетворить краткосрочные и среднесрочные потребности Турции в авиации, однако эти истребители не являются долгосрочным решением, как, например, F-35. В связи с этим Эрим рассматривает нынешний запрос Анкары как свидетельство её уверенности в своём собственном проекте истребителя пятого поколения TF-X, который разрабатывает национальная компания Turkish Aerospace Industries (TAI).